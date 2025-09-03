miércoles 03 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: ciclista herido tras ser golpeado por la puerta de un auto en Garibaldi al 600

    Un joven de 26 años resultó herido en San Nicolás tras chocar con la puerta de un automóvil en Garibaldi al 600, cuando el conductor no advirtió su paso.

    3 de septiembre de 2025 - 09:30
    Herido un ciclista tras chocar la puerta de un automóvil en San Nicolás.

    Herido un ciclista tras chocar la puerta de un automóvil en San Nicolás.

    Diario El Norte

    Un accidente de tránsito se registró en horas de este martes en la cuadra de Garibaldi al 600, en San Nicolás, y dejó como saldo un ciclista herido tras un incidente con un automóvil estacionado.

    Lee además
    Detenido por Robo en un taller mecánico en San Nicolás y retenido por el dueño.

    Detenido un joven en San Nicolás por un hecho de Robo Calificado en un taller mecánico
    Un joven detenido en San Nicolás tras resistirse a un control policial.

    Un joven fue detenido en San Nicolás tras agredir a policías durante un operativo de control

    El hecho ocurrió cuando el conductor de un Volkswagen Gol, un hombre de 39 años, abrió la puerta de su vehículo justo en el momento en que pasaba una bicicleta. El impacto golpeó al ciclista, un joven de 26 años, quien perdió el control y cayó al pavimento.

    El ciclista trasladado al nosocomio local para recibir asistencia

    El rodado menor era una bicicleta azul rodado 29, que sufrió daños tras la colisión. El joven herido debió recibir asistencia médica, aunque no trascendió la gravedad de las lesiones.

    El episodio volvió a poner en debate la importancia de extremar las precauciones al momento de descender de un vehículo, sobre todo en calles transitadas por ciclistas.

    Temas
    Seguí leyendo

    Detenido un joven en San Nicolás por un hecho de Robo Calificado en un taller mecánico

    Un joven fue detenido en San Nicolás tras agredir a policías durante un operativo de control

    San Nicolás: detenido por irrumpir violentamente en la casa de su hermana

    San Nicolás y la inauguración de cine en 2026: Santiago Passaglia presentó el proyecto

    Crisis en Ternium San Nicolás: realizaron último colado del alto horno y denunciaron 220 despidos

    Peregrinación Pergamino- San Nicolás: ¿Cómo hacer para inscribirse a esta experiencia de fe?

    Violento ataque en barrio Las Mellizas de San Nicolás. Destrozaron una casa y golpearon a un joven

    San Nicolás: balearon a un hombre en el marco de una discusión familiar en barrio Belgrano

    San Nicolás: detuvieron a un hombre que apedreó la casa de un vecino e intentó agredir a la policía

    San Nicolás: un adolescente resultó herido tras un choque entre moto y auto en Av. Morteo y Av. Falcón

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Detenido un sujeto tras intentar ingresar a la vivienda de su hermana en San Nicolás.

    San Nicolás: detenido por irrumpir violentamente en la casa de su hermana

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Se pudo recuperar el Chevrolet Agile con pedido de secuestro
    Robos en Zárate

    Chevrolet Agile con pedido de secuestro en Lima
    Detenido por Robo en un taller mecánico en San Nicolás y retenido por el dueño.

    Detenido un joven en San Nicolás por un hecho de Robo Calificado en un taller mecánico

    Indignación en baradero: compraron una moto en la subasta municipal y aún no se la entregaron
    indignación en Baradero

    Baradero: compraron una moto en la subasta municipal y aún no se la entregaron

    Comenzó la subasta del histórico edificio de la ex clínica San Pedro

    Comenzó la subasta del histórico edificio de la ex clínica San Pedro

    Organizada por Yumbrel, la propuesta convoca a la comunidad a celebrar el arte en sus diferentes expresiones,

    Pergamino se prepara para vivir la Muestra Anual de Yumbrel