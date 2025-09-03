San Nicolás: ciclista herido tras ser golpeado por la puerta de un auto en Garibaldi al 600

Herido un ciclista tras chocar la puerta de un automóvil en San Nicolás. Diario El Norte

Un accidente de tránsito se registró en horas de este martes en la cuadra de Garibaldi al 600, en San Nicolás, y dejó como saldo un ciclista herido tras un incidente con un automóvil estacionado.

El hecho ocurrió cuando el conductor de un Volkswagen Gol, un hombre de 39 años, abrió la puerta de su vehículo justo en el momento en que pasaba una bicicleta. El impacto golpeó al ciclista, un joven de 26 años, quien perdió el control y cayó al pavimento.

El ciclista trasladado al nosocomio local para recibir asistencia El rodado menor era una bicicleta azul rodado 29, que sufrió daños tras la colisión. El joven herido debió recibir asistencia médica, aunque no trascendió la gravedad de las lesiones.

El episodio volvió a poner en debate la importancia de extremar las precauciones al momento de descender de un vehículo, sobre todo en calles transitadas por ciclistas.

