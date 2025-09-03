miércoles 03 de septiembre de 2025
    • San Nicolás: detenido por irrumpir violentamente en la casa de su hermana

    Un hombre de 33 años fue aprehendido en San Nicolás tras forzar la puerta e ingresar a la vivienda de su hermana. La causa quedó en manos de la UFI N°1.

    3 de septiembre de 2025 - 10:45
    Detenido un sujeto tras intentar ingresar a la vivienda de su hermana en San Nicolás.

    Detenido un sujeto tras intentar ingresar a la vivienda de su hermana en San Nicolás.

    LaOpinion

    Un hombre de 33 años fue aprehendido en las últimas horas en San Nicolás, el cual momentos antes intentó ingresar por la fuerza a la vivienda de su hermana, ubicada en Echagüe al 200, en la que de acuerdo al informe policial, el sujeto ejerció violencia sobre la puerta principal para poder acceder al interior del inmueble.

    Denuncia de la víctima y alojado el agresor en sede policial

    La damnificada, una mujer de 42 años, fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia tras el hecho para radicar la denuncia del hecho.

    La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 del Departamento Judicial San Nicolás. Desde la Fiscalía se dispuso la notificación de las actuaciones correspondientes bajo el artículo 60 del Código Procesal Penal, mientras que el imputado permanecerá alojado a disposición de la Justicia.

