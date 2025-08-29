Allanamiento por narcomenudeo en Zárate: un detenido y decenas de dosis de cocaína secuestradas

Operativo contra el narcomenudeo en Zárate : Este martes, la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Zárate-Campana concretó un allanamiento clave en un domicilio ubicado en calle Estrada al 2700 , en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo.

La investigación había comenzado en julio pasado , a partir de denuncias y seguimientos que permitieron a los agentes reunir pruebas a lo largo de varias semanas. Con ese material, el Juzgado de Garantías N°1 otorgó la orden judicial para ingresar al lugar.

Durante el procedimiento, fue aprehendida una persona mayor de edad y se incautaron 72 dosis de cocaína fraccionadas , con un valor estimado de $1.500.000 .

Dinero en efectivo

Teléfonos celulares

Balanzas de precisión

Elementos de corte y fraccionamiento

Todos los elementos estaban vinculados a la venta de droga al menudeo. Según detallaron fuentes policiales, forman parte de las herramientas habitualmente utilizadas en este tipo de actividad delictiva.

Una red bajo la lupa

El operativo contó con la participación de múltiples fuerzas de seguridad: Estación de Policía Departamental de Seguridad Zárate, Comando de Patrullas, Comisaría 1ra, Centro de Operaciones Zárate (COZ), Grupo de Apoyo Departamental (GAD) e Infantería de Tigre. La intervención conjunta garantizó el éxito de la diligencia y la seguridad de los efectivos.

La persona detenida quedó a disposición de la Justicia. Mientras tanto, continúa la investigación para determinar si hay más personas involucradas y desbaratar toda la red de distribución en la zona.

Fuentes oficiales destacaron que este tipo de procedimientos forman parte de una estrategia permanente para reducir el narcomenudeo, restringir el acceso a estupefacientes y proteger a la comunidad.