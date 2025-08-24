domingo 24 de agosto de 2025
    • Abandono en Zárate

    Zárate : Maximiliano Godoy denuncia abandono en Zárate y critica a Cáffaro y Marcelo Matzkin

    El candidato apuntó contra la gestión actual y el regreso mediático de Cáffaro. Pidió un cambio real desde el Concejo Deliberante.

    24 de agosto de 2025 - 12:12
    LAOPINION

    Denuncia por abandono estructural en Zárate: Maximiliano Godoy, cuestionó el estado de la ciudad y aseguró que los problemas estructurales se evidencian cada vez que llueve. “Esta semana la lluvia volvió a dejar al descubierto los problemas estructurales del distrito, el estado de abandono y la falta de capacidad de quienes gobiernan Zárate desde hace 20 años”, afirmó.

    Prefectura detuvo a un asesino buscado intensamente en Zárate tras un allanamiento exitoso

    Prefectura detuvo a un asesino buscado intensamente en Zárate tras un allanamiento exitoso
    Comienzan las capacitaciones presenciales en Zárate para autoridades de mesa de cara a las elecciones legislativas provinciales

    Zárate: capacitaciones presenciales para autoridades de mesa para las elecciones legislativas provinciales

    Críticas a Cáffaro y Matzkin

    Godoy no dudó en apuntar contra dos figuras centrales de la política local: el exintendente Jorge Cáffaro y el actual jefe comunal Osvaldo Matzkin. “Vemos atónitos cómo pretende volver a escena Cáffaro mostrándose como supuesto ‘salvador’ de todos los vecinos. Al mismo tiempo, Matzkin continúa con su discurso de que la culpa es del anterior intendente y vive en una realidad paralela. Esta vez, sus zapatillas blancas no pisaron barro. ¿Será porque los vecinos se cansaron de sus falsas promesas y ya no los visita porque lo repudian?”, lanzó.

    Propuesta para un cambio real

    Maximiliano Godoy subrayó la necesidad de renovar la política local. “Queremos llegar al Concejo Deliberante para exigir soluciones, para proponer proyectos y cambios que beneficien a todos los vecinos. Queremos trabajar para mejorarle la vida de verdad a los vecinos”, señaló.

    Proyectos concretos

    En ese sentido, adelantó que su plan incluirá proyectos concretos para resolver las necesidades estructurales de Zárate, como la mejora de la infraestructura urbana, la creación de desagües pluviales y la implementación de planes de mantenimiento que eviten que cada lluvia se convierta en una crisis.

