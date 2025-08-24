Zárate : Maximiliano Godoy denuncia abandono en Zárate y critica a Cáffaro y Marcelo Matzkin

Maximiliano Godoy denuncia décadas de abandono en Zárate y critica a Cáffaro y Matzkin LAOPINION

Denuncia por abandono estructural en Zárate: Maximiliano Godoy, cuestionó el estado de la ciudad y aseguró que los problemas estructurales se evidencian cada vez que llueve. “Esta semana la lluvia volvió a dejar al descubierto los problemas estructurales del distrito, el estado de abandono y la falta de capacidad de quienes gobiernan Zárate desde hace 20 años”, afirmó.

Críticas a Cáffaro y Matzkin Godoy no dudó en apuntar contra dos figuras centrales de la política local: el exintendente Jorge Cáffaro y el actual jefe comunal Osvaldo Matzkin. “Vemos atónitos cómo pretende volver a escena Cáffaro mostrándose como supuesto ‘salvador’ de todos los vecinos. Al mismo tiempo, Matzkin continúa con su discurso de que la culpa es del anterior intendente y vive en una realidad paralela. Esta vez, sus zapatillas blancas no pisaron barro. ¿Será porque los vecinos se cansaron de sus falsas promesas y ya no los visita porque lo repudian?”, lanzó.

Propuesta para un cambio real Maximiliano Godoy subrayó la necesidad de renovar la política local. “Queremos llegar al Concejo Deliberante para exigir soluciones, para proponer proyectos y cambios que beneficien a todos los vecinos. Queremos trabajar para mejorarle la vida de verdad a los vecinos”, señaló.

Proyectos concretos En ese sentido, adelantó que su plan incluirá proyectos concretos para resolver las necesidades estructurales de Zárate, como la mejora de la infraestructura urbana, la creación de desagües pluviales y la implementación de planes de mantenimiento que eviten que cada lluvia se convierta en una crisis.

