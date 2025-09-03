miércoles 03 de septiembre de 2025
    • Kicillof cruzó a Milei y lo responsabilizó por posibles incidentes en Moreno

    Kicillof responsabilizó a Milei por posibles incidentes en Moreno y advirtió que el lugar elegido para el cierre de campaña “no está en condiciones”.

    3 de septiembre de 2025 - 10:36
    Milei y Kicillof

    Milei y Kicillof

    LAOPINION

    El gobernador bonaerense advirtió sobre la seguridad del acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza. Apuntó contra Casa Militar, cuestionó a los organizadores y dijo: “Para ellos, el caos es una estrategia”. En medio de una creciente tensión política a días de las elecciones legislativas locales, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, responsabilizó al presidente Javier Milei por “cualquier acto de violencia que pueda ocurrir en Moreno”, donde La Libertad Avanza planea su acto de cierre de campaña.

    “Tienen todo el derecho a hacer campaña, pero esta convocatoria tiene aspectos muy extraños y sospechosos”, advirtió el mandatario provincial en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.

    Cuestionamientos al operativo y al lugar elegido

    Kicillof sostuvo que el lugar elegido por el oficialismo nacional, el Club Atlético Villa Ángela, “no está preparado para un acto de esta magnitud” y que las condiciones de seguridad no están garantizadas. Recordó que la Casa Militar y las fuerzas federales son las responsables directas de la seguridad presidencial.

    El gobernador también señaló que la organización del acto incluye a “personajes con más prontuario delictivo que experiencia política”, y advirtió que los mismos dirigentes de LLA “advierten sobre hechos de violencia que podrían producirse”, lo que –a su entender– configura una puesta en escena riesgosa y deliberada.

    “El caos como estrategia”

    El mandatario bonaerense acusó al gobierno nacional de “sembrar caos” como forma de desviar la atención de las denuncias por presunta corrupción, como el caso de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). “Como no pueden explicar lo que hacen, recurren a lo único que saben hacer: desviar la atención, sembrar caos, denunciar fraude y agitar el odio”, expresó.

    Kicillof recordó lo ocurrido en Lomas de Zamora, Junín y Corrientes, donde también se registraron incidentes durante actos oficiales. “En los tres casos hubo fallas llamativas en la seguridad, y después intentaron echarnos la culpa”, agregó. En el caso de Lomas, dijo que fue la propia ministra Patricia Bullrich quien reconoció la actuación profesional de la Policía Bonaerense.

    “Incapaces de ganarse el afecto de la gente, recurren al miedo. Para ellos, el caos y la violencia son una herramienta, una estrategia de comunicación”, sentenció el gobernador.

    El mensaje: “Un freno al desborde”

    El extenso hilo publicado por Kicillof en redes sociales fue titulado “Un freno al desborde”, donde sostiene que el gobierno de Milei “perdió toda noción de límite” y que su único sostén es “la capacidad de mentir”.

    El clima político en la provincia de Buenos Aires se enrarece a horas del cierre de campaña, en un contexto de alta tensión nacional y fuerte polarización.

