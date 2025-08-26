martes 26 de agosto de 2025
    Robos en Zárate

    Policía halló en Baradero una moto robada en Zárate: secuestraron la Honda XR 150

    Efectivos de Baradero recuperaron una moto Honda XR 150 robada en Zárate. Fue secuestrada y quedó a disposición de la justicia bajo la UFI N° 09.

    26 de agosto de 2025 - 11:30
    LAOPINION

    En un operativo de prevención, la Policía de Baradero detectó una motocicleta con pedido de secuestro activo por hurto en Zárate. El hallazgo se produjo en la intersección de Gallo y René Simón, donde los efectivos observaron el rodado en condiciones sospechosas.

    Cómo ocurrió el procedimiento

    Durante una recorrida de rutina, los uniformados encontraron una moto de alta cilindrada con faltantes en las cachas, lo que despertó las sospechas. Tras verificar los números de chasis, motor y el dominio, confirmaron que se trataba de una Honda XR 150 con pedido de secuestro solicitado por la UFI N° 07 de Zárate.

    Actuación judicial y pasos a seguir

    El vehículo fue incautado y trasladado a la dependencia policial para su resguardo. La causa quedó a cargo de la UFI N° 09, que continuará la investigación para establecer responsabilidades y determinar la procedencia exacta del rodado.

    Este tipo de operativos se enmarca en los controles preventivos implementados por la Policía en distintas zonas de Baradero para reducir el índice delictivo y recuperar bienes sustraídos.

