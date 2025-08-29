viernes 29 de agosto de 2025
    • Crisis en Zárate

    Isenbeck reduce personal en Zárate y la crisis industrial golpea al empleo local

    La cervecera Isenbeck despidió a cinco operarios en Zárate. La caída del consumo y la crisis industrial agravan el panorama laboral en toda la región.

    29 de agosto de 2025 - 11:55
    Isenbeck reduce personal en Zárate y la crisis industrial golpea al empleo local

    Isenbeck reduce personal en Zárate y la crisis industrial golpea al empleo local

    LAOPINION

    La caída del consumo impacta en la planta de Isenbeck: La planta de Cervecería Argentina S.A. Isenbeck, ubicada en Zárate, atraviesa un momento crítico.

    Caída del consumo

    En medio de una fuerte caída en el consumo de cerveza en todo el país, la compañía desvinculó a cinco trabajadores, una medida que refleja la difícil situación que enfrenta el sector.

    Según indicaron desde el sindicato, las ventas se desplomaron entre un 40 y un 47 %. “En una planta con alrededor de 150 operarios, la pérdida se siente”, aseguraron voceros gremiales. La decisión empresarial se suma a un escenario de recesión industrial que golpea con fuerza a todo el corredor productivo de Zárate.

    Un panorama laboral cada vez más delicado

    La situación en Isenbeck no es aislada. El polo químico de Zárate ya venía registrando movimientos similares: las firmas Archroma y Clariant aplicaron recortes y cierres parciales, mientras que la histórica Celulosa Argentina paralizó completamente su producción.

    El sector metalúrgico también sufre las consecuencias de la crisis, con suspensiones y recortes que afectan directamente el empleo local. La industria automotriz, que tiene a Toyota como gran referente en la ciudad, se mantiene activa gracias a las exportaciones a Brasil, pero su estabilidad sigue atada a factores externos.

    El empleo bajo presión

    La reducción de personal en Isenbeck es un reflejo concreto de cómo la contracción del consumo interno y las dificultades macroeconómicas impactan en las estructuras laborales, incluso en sectores que históricamente mostraban estabilidad.

    Especialistas advierten que, sin señales claras de recuperación económica, el panorama podría agravarse en los próximos meses. En Zárate, una ciudad fuertemente ligada a la industria pesada y química, la pérdida de empleo no solo golpea a las familias, sino que también reduce la actividad económica general.

    La industria cervecera, si bien no es de las más grandes en la región, muestra en este caso la vulnerabilidad del empleoante una crisis que ya afecta a múltiples sectores y que deja una fuerte sensación de incertidumbre sobre el futuro del trabajo en la zona.

