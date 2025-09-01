lunes 01 de septiembre de 2025
    Inseguridad en Zarateegu

    Intento de robo en Zárate: delincuentes hicieron un boquete en el Banco Patagonia

    Delincuentes intentaron ingresar a la sucursal del Banco Patagonia de Zárate a través de un boquete desde una obra lindera. Amplio operativo policial.

    1 de septiembre de 2025 - 10:47
    Inseguridad en Zarate: Banco Patagonia

    Inseguridad en Zarate: Banco Patagonia

    Foto ilustrativa

    Boquete en pleno centro de Zárate: Este domingo, la ciudad de Zárate se vio sacudida por un intento de robo en la sucursal del Banco Patagonia, ubicada en la esquina de Brown y Belgrano, en el corazón del centro comercial. Según fuentes policiales, los delincuentes ingresaron desde un inmueble lindero en obra y comenzaron a realizar un boquete en una de las paredes, con la intención de acceder al interior del banco.

    Intervención policial inmediata

    El hecho activó de inmediato un amplio operativo de seguridad. Al lugar acudieron integrantes del Comando de Patrullas, el COZ (Comando de Operaciones de Zárate), el GTO de la Comisaría 1ra y la Policía Científica, que se encargó de iniciar los peritajes correspondientes.

    También se realizó un relevamiento de cámaras de seguridad, tanto del banco como de comercios y edificios cercanos, para intentar identificar a los responsables del intento de robo.

    ¿Lograron llevarse algo?

    Hasta el momento, no se ha confirmado si los delincuentes lograron sustraer dinero u otros objetos de valor. Todo indica que el intento fue frustrado por la activación de alarmas o la intervención policial a tiempo, aunque la información oficial aún es escasa.

    La investigación continúa y se esperan novedades en las próximas horas sobre la posible identificación de los autores y el estado del sistema de seguridad del banco.

