lunes 01 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Zárate: aumentan las tarifas del transporte público desde septiembre

    Desde el 1° de septiembre sube el boleto del SIT en Zárate. Habrá incrementos mensuales hasta diciembre. Las tarifas varían según distancia y tipo de SUBE.

    1 de septiembre de 2025 - 14:05
    Zárate: aumenta la tarifa del Sistema Integrado de Transporte desde septiembre

    Zárate: aumenta la tarifa del Sistema Integrado de Transporte desde septiembre

    LAOPINION

    Nuevos valores para el Sistema Integrado de Transporte: A partir del 1° de septiembre, los pasajeros del Sistema Integrado de Transporte (SIT) de Zárate deberán afrontar un nuevo esquema tarifario. Los aumentos, que se aplicarán mes a mes hasta diciembre, responden a una actualización en función de los costos operativos y la distancia recorrida por los usuarios.

    Lee además
    Inseguridad en Zarate: Banco Patagonia
    Inseguridad en Zarateegu

    Intento de robo en Zárate: delincuentes hicieron un boquete en el Banco Patagonia
    Isenbeck reduce personal en Zárate y la crisis industrial golpea al empleo local
    Crisis en Zárate

    Isenbeck reduce personal en Zárate y la crisis industrial golpea al empleo local

    Desde el gobierno provincial explicaron que esta medida busca garantizar la continuidad del servicio, al tiempo que se introduce una diferenciación tarifaria basada en el uso de tarjeta SUBE registrada o no registrada.

    Los boletos más económicos corresponderán a viajes de hasta 3 kilómetros con SUBE registrada, mientras que los más caros se aplicarán a recorridos de más de 27 kilómetros con SUBE no registrada. La diferencia entre ambas modalidades puede superar los 400 pesos por tramo, lo cual representa un incentivo fuerte para que los usuarios registren su tarjeta.

    El valor de registrar la SUBE

    La SUBE registrada permite acceder a las tarifas más bajas dentro del sistema. Además, brinda acceso a beneficios sociales y mayor seguridad en caso de extravío de la tarjeta. El trámite es gratuito y puede realizarse en forma online o presencial.

    Desde el municipio y la provincia se insiste en la necesidad de que los usuarios completen este trámite, especialmente en el marco del nuevo esquema de aumentos, para mitigar el impacto en el bolsillo.

    Temas
    Seguí leyendo

    Intento de robo en Zárate: delincuentes hicieron un boquete en el Banco Patagonia

    Isenbeck reduce personal en Zárate y la crisis industrial golpea al empleo local

    Manuel Passaglia volvió a Lima y respaldó el reclamo por la autonomía

    Allanamiento por narcomenudeo en Zárate: un detenido y decenas de dosis de cocaína secuestradas

    Policía halló en Baradero una moto robada en Zárate: secuestraron la Honda XR 150

    Jornada de capacitación en manipulación de alimentos en el Forum Cultural de Zárate

    Zárate : Maximiliano Godoy denuncia abandono en Zárate y critica a Cáffaro y Marcelo Matzkin

    Prefectura detuvo a un asesino buscado intensamente en Zárate tras un allanamiento exitoso

    Zárate: capacitaciones presenciales para autoridades de mesa para las elecciones legislativas provinciales

    Agustina Propato: "Zárate atraviesa un vaciamiento y los trabajadores temen por su futuro laboral"

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Inseguridad en Zarate: Banco Patagonia
    Inseguridad en Zarateegu

    Intento de robo en Zárate: delincuentes hicieron un boquete en el Banco Patagonia

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Comienza la veda de pesca del pejerrey: va desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre

    Comienza la veda de pesca del pejerrey: va desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre
    La moto RVM de Joaquín Debeljuh avanza bajo una nevada en territorio sanjuanino.

    Joaquín Debeljuh Taruselli superó un inicio complicado y sigue liderando el rally raid argentino

    Baradero recibió 65 mm de lluvia durante la tormenta de Santa Rosa. Igual tuvo inconvenientes

    Baradero recibió 65 mm de lluvia durante la tormenta de Santa Rosa; igual tuvo inconvenientes

    Incluyendo la Autopista Pilar Pergamino y la ruta Nº 188, 6.000 kilómetros de caminos pasarán a manos privadas

    Incluyendo la Autopista Pilar Pergamino y la ruta Nº 188, 6.000 kilómetros de caminos pasarán a manos privadas

    Tarifas: oficializan nuevos aumentos en la luz y el gas

    Tarifas: oficializan nuevos aumentos en la luz y el gas