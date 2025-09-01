Zárate: aumentan las tarifas del transporte público desde septiembre

Zárate: aumenta la tarifa del Sistema Integrado de Transporte desde septiembre LAOPINION

Nuevos valores para el Sistema Integrado de Transporte: A partir del 1° de septiembre, los pasajeros del Sistema Integrado de Transporte (SIT) de Zárate deberán afrontar un nuevo esquema tarifario. Los aumentos, que se aplicarán mes a mes hasta diciembre, responden a una actualización en función de los costos operativos y la distancia recorrida por los usuarios.

Desde el gobierno provincial explicaron que esta medida busca garantizar la continuidad del servicio, al tiempo que se introduce una diferenciación tarifaria basada en el uso de tarjeta SUBE registrada o no registrada.

Los boletos más económicos corresponderán a viajes de hasta 3 kilómetros con SUBE registrada, mientras que los más caros se aplicarán a recorridos de más de 27 kilómetros con SUBE no registrada. La diferencia entre ambas modalidades puede superar los 400 pesos por tramo, lo cual representa un incentivo fuerte para que los usuarios registren su tarjeta.

El valor de registrar la SUBE La SUBE registrada permite acceder a las tarifas más bajas dentro del sistema. Además, brinda acceso a beneficios sociales y mayor seguridad en caso de extravío de la tarjeta. El trámite es gratuito y puede realizarse en forma online o presencial.

Desde el municipio y la provincia se insiste en la necesidad de que los usuarios completen este trámite, especialmente en el marco del nuevo esquema de aumentos, para mitigar el impacto en el bolsillo.

