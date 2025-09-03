Un argentino entre los 10 mejores estudiantes del mundo

El protagonista es Gastón Díaz , estudiante del último año del Instituto Santa Faz de Lanús, que con solo 17 años quedó entre los 10 finalistas del Chegg.org Global Student Prize 2025 , el premio internacional más importante para estudiantes, que entrega USD 100.000 al ganador.

El certamen recibió casi 11.000 nominaciones de 148 países , pero fue Gastón quien logró destacarse con un perfil que asombra por su madurez, compromiso y capacidad de generar impacto real en su comunidad.

Además de cursar la secundaria, Gastón fundó Cresify , una herramienta de marketing basada en inteligencia artificial que fue reconocida por Microsoft for Startups . También es coautor de una ley de alfabetización financiera y tecnológica juvenil , implementada en más de 70 ciudades del país, alcanzando a 6 millones de estudiantes .

En 2024 fue subcampeón de la Olimpíada Matemática en geometría, finalista en un concurso global del MIT , y líder de tecnología en una organización estudiantil donde desarrolló sistemas de gestión desde cero. Participó del Campamento Nacional de Ciencias en Estados Unidos , y es voluntario en el Grupo El Ombú, que distribuye más de 5.000 desayunos por año a niños vulnerables .

Qué haría con el premio

Lejos de pensar en beneficios personales, Gastón ya adelantó que, si gana, destinará los fondos a capacitar a otros jóvenes en tecnología, desde programación hasta robótica. “Creo que es una de las cosas que más disfruto: usar la tecnología y poder impactar en otros”, dijo.

Su visión va más allá: “Después de tener conocimientos en tecnología, lo importante es usarlos para construir soluciones que beneficien a la sociedad. Y eso se hace creando”, explicó.

El orgullo de ser argentino

Desde la Fundación Varkey, que impulsa el premio, destacaron el rol transformador de la educación y celebraron el ejemplo de Gastón como símbolo del potencial que existe en los jóvenes latinoamericanos. “Su historia es un recordatorio de que invertir en educación, tecnología y talento humano es clave para construir un futuro mejor”, dijo Sunny Varkey, fundador de la organización

Otro talento argentino en el top 50

También fue destacada Daniela Victoria Barrios, de Corrientes, quien fundó un club de ajedrez escolar, participó en la Olimpíada Nacional de Matemática y logró gestiones clave para su comunidad educativa. Otra muestra de que el talento argentino pisa fuerte.

El premio

El Global Student Prize fue creado en 2021 por Chegg.org y Fundación Varkey como una versión estudiantil del prestigioso Global Teacher Prize. Está destinado a jóvenes mayores de 16 años, inscriptos en instituciones educativas formales o no formales, presenciales o virtuales. Busca dar visibilidad a estudiantes que transforman su entorno a través del liderazgo, la innovación y el servicio comunitario.