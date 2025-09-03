miércoles 03 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Un argentino entre los 10 mejores estudiantes del mundo

    Gastón Díaz, de 17 años, fue seleccionado finalista del Global Student Prize 2025 entre más de 11.000 postulantes de 148 países.

    3 de septiembre de 2025 - 10:29
    Gastón Díaz. un Argentino excepcional

    Gastón Díaz. un Argentino excepcional

    LA NACION

    El protagonista es Gastón Díaz, estudiante del último año del Instituto Santa Faz de Lanús, que con solo 17 años quedó entre los 10 finalistas del Chegg.org Global Student Prize 2025, el premio internacional más importante para estudiantes, que entrega USD 100.000 al ganador.

    Lee además
    La reconocida plataforma culinaria Taste Atlas lanzó su ranking de las 50 mejores galletitas del mundo, y el alfajor argentino se alzó con el primer puesto.

    El alfajor argentino elegido como "la mejor galleta del mundo" en un ranking internacional
    Hockey: cinco jugadoras sampedrinas lideran el debut del Argentino Sub 16 en San Rafael

    Hockey: cinco jugadoras sampedrinas lideran el debut del Argentino Sub 16 en San Rafael

    El certamen recibió casi 11.000 nominaciones de 148 países, pero fue Gastón quien logró destacarse con un perfil que asombra por su madurez, compromiso y capacidad de generar impacto real en su comunidad.

    Un estudiante, mil logros

    Además de cursar la secundaria, Gastón fundó Cresify, una herramienta de marketing basada en inteligencia artificial que fue reconocida por Microsoft for Startups. También es coautor de una ley de alfabetización financiera y tecnológica juvenil, implementada en más de 70 ciudades del país, alcanzando a 6 millones de estudiantes.

    En 2024 fue subcampeón de la Olimpíada Matemática en geometría, finalista en un concurso global del MIT, y líder de tecnología en una organización estudiantil donde desarrolló sistemas de gestión desde cero. Participó del Campamento Nacional de Ciencias en Estados Unidos, y es voluntario en el Grupo El Ombú, que distribuye más de 5.000 desayunos por año a niños vulnerables.

    Qué haría con el premio

    Lejos de pensar en beneficios personales, Gastón ya adelantó que, si gana, destinará los fondos a capacitar a otros jóvenes en tecnología, desde programación hasta robótica. “Creo que es una de las cosas que más disfruto: usar la tecnología y poder impactar en otros”, dijo.

    Su visión va más allá: “Después de tener conocimientos en tecnología, lo importante es usarlos para construir soluciones que beneficien a la sociedad. Y eso se hace creando”, explicó.

    El orgullo de ser argentino

    Desde la Fundación Varkey, que impulsa el premio, destacaron el rol transformador de la educación y celebraron el ejemplo de Gastón como símbolo del potencial que existe en los jóvenes latinoamericanos. “Su historia es un recordatorio de que invertir en educación, tecnología y talento humano es clave para construir un futuro mejor”, dijo Sunny Varkey, fundador de la organización

    Otro talento argentino en el top 50

    También fue destacada Daniela Victoria Barrios, de Corrientes, quien fundó un club de ajedrez escolar, participó en la Olimpíada Nacional de Matemática y logró gestiones clave para su comunidad educativa. Otra muestra de que el talento argentino pisa fuerte.

    El premio

    El Global Student Prize fue creado en 2021 por Chegg.org y Fundación Varkey como una versión estudiantil del prestigioso Global Teacher Prize. Está destinado a jóvenes mayores de 16 años, inscriptos en instituciones educativas formales o no formales, presenciales o virtuales. Busca dar visibilidad a estudiantes que transforman su entorno a través del liderazgo, la innovación y el servicio comunitario.

    Temas
    Seguí leyendo

    El alfajor argentino elegido como "la mejor galleta del mundo" en un ranking internacional

    Hockey: cinco jugadoras sampedrinas lideran el debut del Argentino Sub 16 en San Rafael

    Kicillof cruzó a Milei y lo responsabilizó por posibles incidentes en Moreno

    El Gobierno movió el feriado del 12 de octubre: habrá finde XL

    Francos minimizó la derrota libertaria en Corrientes. Preocupación por las elecciones de septiembre

    Un nuevo golpe en Corrientes agita la interna libertaria: Milei bajo fuego cruzado y Caputo gana terreno

    Juan Pablo Valdés será el nuevo gobernador de Corrientes. Victoria de la Unión Cívica Radical

    "Fruto del árbol envenenado": Suizo Argentina pidió la nulidad absoluta en la causa ANDIS

    Máxima en el GP de Países Bajos: elogios para el automovilismo, pero aún no conoce a Colapinto

    El poder bajo escucha: Milei y la crisis de confianza que desató la filtración de audios en la Casa Rosada

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Milei y Kicillof

    Kicillof cruzó a Milei y lo responsabilizó por posibles incidentes en Moreno

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Se pudo recuperar el Chevrolet Agile con pedido de secuestro
    Robos en Zárate

    Chevrolet Agile con pedido de secuestro en Lima
    Detenido por Robo en un taller mecánico en San Nicolás y retenido por el dueño.

    Detenido un joven en San Nicolás por un hecho de Robo Calificado en un taller mecánico

    Indignación en baradero: compraron una moto en la subasta municipal y aún no se la entregaron
    indignación en Baradero

    Baradero: compraron una moto en la subasta municipal y aún no se la entregaron

    Comenzó la subasta del histórico edificio de la ex clínica San Pedro

    Comenzó la subasta del histórico edificio de la ex clínica San Pedro

    Organizada por Yumbrel, la propuesta convoca a la comunidad a celebrar el arte en sus diferentes expresiones,

    Pergamino se prepara para vivir la Muestra Anual de Yumbrel