"Cuando la soja tienen la palabra", se viene el tradicional seminario de AcSoja

La ciudad de Rosario será sede del importante encuentro que anualmente organiza la cadena de la soja en Argentina . El objetivo del Seminario ACSOJA 2025 es abrir un espacio en el que cada sector, cada eslabón de la cadena, pueda comunicar sus iniciativas, innovaciones, dificultades y estrategias para avanzar hacia una agroindustria más fuerte y que propenda a una mayor generación de divisas para el país.

Exceso hídrico: el impacto de las últimas lluvias en el campo

Pergamino se prepara para la XX Jornada de Actualización Técnica de Maíz

En un contexto de estancamiento en la agricultura argentina, la jornada busca posicionar la agroindustria como motor estratégico de la economía. Se subrayará la necesidad de contar con reglas claras y positivas que permitan capitalizar la fortaleza del sector para impulsar el desarrollo agroindustrial del país.

El martes 23 de septiembre, desde las 8.30 horas, en el primer piso de la Bolsa de Comercio de Rosario , el Seminario abordará varios enfoques: técnico; novedades en semillas ; político; de mercado; liderazgo empresarial y visión de futuro.

“Este evento continúa la tradición de la Asociación como espacio de diálogo y construcción conjunta entre todos los actores de la cadena de la soja. Invitamos a especialistas, técnicos, medios y al público en general a participar en los espacios que brinda el Seminario y actualización estratégica para el sector”, comentó Rodolfo Rossi, presidente de ACSOJA.

Trabajo y coordinación

El Seminario ACSOJA 2025 reafirma la voluntad de la cadena de la soja de trabajar de forma coordinada para lograr mayor producción, mejor rendimiento y, al mismo tiempo, mantener la sostenibilidad ambiental.

El encuentro cuenta con el apoyo de las siguientes empresas: Don Mario, Fyo, Greenlab, Williams, A3 Mercados SA, Hedge Point, AGD, Banco Galicia, Bunge, Cofco, Cargill, LDC y Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba.

La jornada es de acceso libre y gratuito y requiere inscripción previa. Para más información y/o inscribirse al Seminario, ingresar a https://www.seminarioacsoja.org.ar/ o escribir a [email protected]