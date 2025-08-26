Jornada de capacitación en manipulación de alimentos en el Forum Cultural de Zárate LAOPINION

La Municipalidad de Zárate realizó en el Forum Cultural una nueva jornada de capacitación en Manipulación de Alimentos, destinada tanto a trabajadores del sector gastronómico como a la comunidad en general. El objetivo principal fue fortalecer las buenas prácticas higiénicas y la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), garantizando así la seguridad alimentaria.

Una propuesta para mejorar la calidad sanitaria El encuentro estuvo organizado por la Secretaría de Producción y la Secretaría de Salud, en conjunto con las Direcciones de Bromatología y Zoonosis del municipio. Durante la capacitación, se instruyó a los participantes sobre técnicas correctas de limpieza, conservación y manipulación de productos alimenticios, temas fundamentales para evitar la contaminación cruzada y proteger la salud de los consumidores.

Amplia participación de vecinos y trabajadores Desde la comuna destacaron la excelente respuesta de la población, lo que evidencia un creciente interés por la capacitación en seguridad alimentaria. Estas instancias no solo son obligatorias para quienes se desempeñan en el rubro gastronómico, sino que también constituyen un aporte valioso para cualquier ciudadano comprometido con la salud pública.

Compromiso y continuidad Las autoridades municipales informaron que este tipo de actividades se realizan periódicamente y que se busca ampliar la cobertura para que todos los establecimientos que comercializan alimentos cumplan con los estándares requeridos. Además, recordaron que contar con el certificado de manipulación de alimentos es un requisito indispensable para la habilitación comercial.

Temas Alimentos

Zárate