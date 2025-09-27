sábado 27 de septiembre de 2025
    • Clima Pergamino: Viento con ráfagas de hasta 70 km/h marca la jornada de este sábado

    En lo que respecta al clima Pergamino, el sábado se presenta ventoso, húmedo y fresco. El domingo llegará con sol pleno y un repunte de la temperatura.

    27 de septiembre de 2025 - 13:38
    En Pergamino, la jornada de este sábado está marcada por fuertes vientos del sudoeste.

    EL PATAGONICO

    La noche del viernes y la madrugada del sábado dejaron 17 milímetros acumulados en Pergamino, según los registros pluviométricos. Luego de las precipitaciones, el clima dio un giro y la jornada de este sábado está marcada por fuertes vientos del sudoeste que pueden alcanzar ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

    El próximo martes, el Espacio de Ciencia, Tecnología e Innovación (ECTI) del Parque Belgrano vuelve a ser sede de la experiencia educativa Larti Innova.

    Recargada: Vuelve Larti Innova a Pergamino con nueva propuesta
    El director y dramaturgo Gustavo Moscona y la actriz Verónica Kamlacz junto al actor Marcelo Saltal.
    Cultura y espectáculos

    Marcelo Saltal estrenó en Buenos Aires una nueva obra teatral: Llegaron los chicos

    Aunque no se descartan algunas lluvias aisladas durante el día, la probabilidad es baja. La temperatura máxima se ubicará en torno a los 18 grados, mientras que la mínima fue de 13, en un contexto de alta humedad.

    Qué dice el SMN para el domingo

    Para este domingo el panorama será muy distinto: se espera una jornada soleada, con el cese de los vientos y un clima más primaveral, con una máxima que alcanzará los 23 grados.

    El inicio de la semana continuará con condiciones estables y agradables. Tanto lunes como martes tendrán cielo parcialmente soleado y temperaturas que superarán los 22 grados, consolidando un escenario climático más acorde a la estación.

