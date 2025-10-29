Verano 2026: cuánto salen los boletos más destacados

Las principales empresas de transporte de larga distancia comenzaron a vender boletos de micro para la temporada alta, que arranca el 1 de enero. Los destinos más buscados incluyen Mar del Plata , Córdoba, Bariloche , Iguazú, Salta , Mendoza y Tucumán , con precios que varían según la distancia y la demanda.

Los destinos para este verano

Mar del Plata: desde $54.800 por tramo. Es uno de los destinos más populares de la ruta del verano.

Córdoba: desde $50.000 por tramo, un clásico económico para los viajeros que buscan cercanía y comodidad.

Bariloche: $180.400 por tramo, uno de los destinos más caros por distancia y demanda.

Salta: aproximadamente $101.000 por tramo, muy buscada durante el verano por su oferta cultural y natural.

Iguazú: $119.500 por tramo, uno de los destinos del norte más visitados por turistas nacionales e internacionales.

Mendoza: desde $85.000 por tramo, combina montaña, rutas del vino y gastronomía, atractivo durante todo el año.

Tucumán: desde $85.000 por tramo, similar a Mendoza, con acceso a paisajes y cultura del norte argentino.

Vacaciones, a tener en cuenta

Cabe destacar que los valores publicados corresponden a pasajes de ida para el 1° de enero; el viaje de ida y vuelta puede duplicar o incluso superar los $300.000 en trayectos largos como Bariloche o Iguazú. Quienes planifiquen con tiempo podrán acceder a las tarifas más económicas y asegurar su lugar en la temporada alta.