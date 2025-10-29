miércoles 29 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Verano 2026: cuánto salen los boletos más destacados

    Las empresas de transporte ofrecen boletos para viajar a Mar del Plata, Córdoba, Bariloche e Iguazú; entre otros destinos para la temporada de verano.

    29 de octubre de 2025 - 15:02
    A tener en cuenta los precios en micro para esta temporada de verano.

    Las principales empresas de transporte de larga distancia comenzaron a vender boletos de micro para la temporada alta, que arranca el 1 de enero. Los destinos más buscados incluyen Mar del Plata, Córdoba, Bariloche, Iguazú, Salta, Mendoza y Tucumán, con precios que varían según la distancia y la demanda.

    Lee además
    la nina ya esta en el campo: advierten que el fenomeno climatico volvio pero seria debil y de corta duracion

    La Niña ya está en el campo: advierten que el fenómeno climático volvió pero sería débil y de corta duración
    Impulsan el Plan Maestro de Aguas Verano 25/26 en Zárate

    Impulsan el Plan Maestro de Aguas Verano 25/26 en Zárate

    Los destinos para este verano

    • Mar del Plata: desde $54.800 por tramo. Es uno de los destinos más populares de la ruta del verano.
    • Córdoba: desde $50.000 por tramo, un clásico económico para los viajeros que buscan cercanía y comodidad.
    • Bariloche: $180.400 por tramo, uno de los destinos más caros por distancia y demanda.
    • Salta: aproximadamente $101.000 por tramo, muy buscada durante el verano por su oferta cultural y natural.
    • Iguazú: $119.500 por tramo, uno de los destinos del norte más visitados por turistas nacionales e internacionales.
    • Mendoza: desde $85.000 por tramo, combina montaña, rutas del vino y gastronomía, atractivo durante todo el año.
    • Tucumán: desde $85.000 por tramo, similar a Mendoza, con acceso a paisajes y cultura del norte argentino.

    Vacaciones, a tener en cuenta

    Cabe destacar que los valores publicados corresponden a pasajes de ida para el 1° de enero; el viaje de ida y vuelta puede duplicar o incluso superar los $300.000 en trayectos largos como Bariloche o Iguazú. Quienes planifiquen con tiempo podrán acceder a las tarifas más económicas y asegurar su lugar en la temporada alta.

    Temas
    Seguí leyendo

    La Niña ya está en el campo: advierten que el fenómeno climático volvió pero sería débil y de corta duración

    Impulsan el Plan Maestro de Aguas Verano 25/26 en Zárate

    Pergamino se ilumina de rojo en el marco de la Lucha contra la Poliomielitis

    Municipalidad de Pergamino: el presupuesto 2026 será un 33% superior al de este año

    El Circuito Juvenil de Ajedrez de Pergamino disputó la cuarta etapa

    La Copa País definirá su campeón en el estadio Miguel Morales

    Concejo Deliberante: presupuesto, discapacidad y debates en una nueva sesión ordinaria

    Clausura del ciclo de Cine italiano con la película Cinema Paradiso, este viernes

    La Defensoría del Pueblo realizó un listado de las Pensiones no Contributivas que fueron reactivadas

    Feriados: noviembre llega con un fin de semana XL para descansar

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El estadio de Douglas será sede del partido que coronará al campeón de la Copa País.

    La Copa País definirá su campeón en el estadio Miguel Morales

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Provincia de Buenos Aires: oficializan el cronograma de pago para los estatales

    Provincia de Buenos Aires: oficializan el cronograma de pago para los estatales
    Elecciones: recuento de votos y la Justicia pidió debatir Paso y BUP rumbo a 2027

    Elecciones: recuento de votos y la Justicia pidió debatir Paso y BUP rumbo a 2027

    Pergamino se ilumina de rojo en el marco de la Lucha contra la Poliomielitis

    Pergamino se ilumina de rojo en el marco de la Lucha contra la Poliomielitis

    Municipalidad de Pergamino: el presupuesto 2026 será un 33% superior al de este año

    Municipalidad de Pergamino: el presupuesto 2026 será un 33% superior al de este año

    La premiación de la categoría Sub 10 en la cuarta etapa realizada en la Agrotécnica.

    El Circuito Juvenil de Ajedrez de Pergamino disputó la cuarta etapa