San Nicolás: El Festival RICO cerró su décima edición con una multitud en el Empedrado

El Festival RICO concluyó en el Empedrado de la Costanera de San Nicolás con una gran convocatoria de vecinos y turistas.

El Festival RICO concluyó su décima edición en el Empedrado de la Costanera de San Nicolás de los Arroyos con una convocatoria masiva que ratificó su lugar en la agenda cultural y gastronómica de la región. Durante cuatro jornadas consecutivas, el evento transformó el sector ribereño en el principal punto de encuentro del verano .

San Nicolás: La ocupación en los hoteles en enero cayó al 40% y el sector apuesta a Expoagro para repuntar

Desde temprano, vecinos y turistas recorrieron el predio, aprovecharon el buen clima y disfrutaron de una propuesta pensada para toda la familia. El Empedrado volvió a consolidarse como un espacio estratégico para este tipo de encuentros, combinando el paisaje natural junto al río con infraestructura adecuada para recibir a miles de personas.

A lo largo de las cuatro jornadas, el público respondió de manera sostenida, generando un movimiento constante en cada uno de los sectores del festival. La décima edición marcó un récord de participación y confirmó el crecimiento progresivo que el evento viene mostrando año tras año.

La presencia de familias, grupos de jóvenes y visitantes de ciudades vecinas aportó un marco diverso y dinámico, fortaleciendo la identidad del festival como una propuesta inclusiva y abierta a toda la comunidad.

Más de 50 stands y una propuesta gastronómica diversa

Uno de los principales atractivos fue la oferta culinaria. Más de 50 stands presentaron una amplia variedad de opciones, desde comidas regionales tradicionales hasta propuestas innovadoras y alternativas para distintos gustos y preferencias.

El circuito gastronómico permitió degustar platos elaborados por emprendedores locales, food trucks y proyectos independientes que encontraron en el Festival RICO una vidriera clave para potenciar su trabajo. La circulación constante de público favoreció el consumo y generó un impacto positivo en el sector emprendedor.

Además de la comida, el evento incorporó espacios de descanso, sectores recreativos y propuestas culturales complementarias que ampliaron la experiencia más allá de lo estrictamente gastronómico, consolidando un formato integral que combina sabores, música y entretenimiento.

Música en vivo y cierre a puro ritmo

El cierre estuvo marcado por una fuerte presencia frente al escenario principal. La programación musical acompañó la última noche con una grilla que combinó distintos estilos y mantuvo al público activo hasta el final de la jornada.

Sobre el escenario se presentaron el DJ Andrés Farías, la banda El Cuarto Soda —tributo a Soda Stereo—, el grupo Palmas Arriba y el DJ An Fontana. Cada actuación aportó su impronta y sostuvo el clima festivo que caracterizó al evento desde el primer día.

La décima edición del Festival RICO no solo confirmó su capacidad de convocatoria, sino también su consolidación como uno de los eventos destacados del verano en San Nicolás. Con una propuesta que integra gastronomía, cultura y música en un entorno natural privilegiado, el encuentro volvió a poner en valor el uso del espacio público como escenario de actividades recreativas y culturales de gran escala.