miércoles 31 de diciembre de 2025
    • Venta de tierras municipales en Ramallo: oposición denuncia falta de transparencia y apuro oficialista

    El Concejo de Ramallo aprobó la venta directa de un predio en Comirsa valuado en millones, sin licitación ni comprador identificado, hay rechazo opositor.

    31 de diciembre de 2025 - 12:43
    El Concejo Deliberante de Ramallo aprobó por mayoría una ordenanza que autoriza la venta directa de un terreno de casi tres hectáreas de propiedad municipal, ubicado en el acceso a Villa General Savio, dentro del área del parque industrial Comirsa, valuado en más de 2,5 millones de dólares.

    El Norte

    El Concejo Deliberante de Ramallo aprobó por mayoría la venta directa de un terreno municipal de casi tres hectáreas en el parque industrial Comirsa. La decisión, impulsada por el gobierno de Mauro Poletti, fue cuestionada y hubo denuncia por la oposición por la falta de información, la ausencia de licitación pública y la rapidez del trámite legislativo.

    Venta de tierras municipales sin licitación pública

    La ordenanza autoriza la venta de un predio ubicado en el acceso a Villa General Savio, recientemente incorporado al patrimonio municipal, con una valuación oficial que supera los 2,5 millones de dólares. El expediente solo incluyó una tasación del Banco Provincia y una descripción básica del inmueble, sin detallar el destino del terreno, el proyecto productivo ni la identidad del eventual comprador.

    Cuestionamientos por transparencia y control legislativo

    Los bloques opositores advirtieron que la norma no establece criterios de selección, condiciones de venta ni mecanismos de control posteriores, delegando todas las decisiones en el Ejecutivo. Además, señalaron que no se presentaron informes técnicos, jurídicos ni fundamentos que justifiquen la excepción de la venta directa, una modalidad prevista solo para casos extraordinarios.

    Apuro legislativo y debate por el patrimonio público

    El tratamiento exprés del proyecto, aprobado en menos de dos semanas y sin responder pedidos de informes, profundizó las críticas. Mientras algunos concejales se abstuvieron por la falta de precisiones sobre el destino de los fondos, otros votaron en contra y alertaron que la urgencia financiera no puede justificar la disposición de tierras públicas sin planificación ni garantías de transparencia.

