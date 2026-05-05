Vecinos limpiaron la costa del Puerto de San Pedro en una jornada comunitaria ejemplar

Este domingo por la mañana, el sector del Puerto de San Pedro fue escenario de una jornada de limpieza que reunió a vecinos de distintas edades con un objetivo en común: cuidar el espacio público y generar conciencia ambiental.

Este domingo por la mañana, el sector del Puerto de San Pedro fue escenario de una jornada de limpieza que reunió a vecinos de distintas edades con un objetivo en común: cuidar el espacio público y generar conciencia ambiental.

Este domingo por la mañana, el sector del Puerto de San Pedro fue escenario de una jornada de limpieza que reunió a vecinos de la ciudad de distintas edades con un objetivo en común: cuidar el espacio público, fortalecer el compromiso ambiental y fomentar la participación comunitaria en acciones concretas.

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La actividad tuvo como punto de encuentro el Mirador del Puerto, desde donde partieron los participantes equipados con guantes, bolsas y herramientas. A lo largo de la zona costera, los vecinos trabajaron de manera coordinada para retirar residuos y mejorar el entorno natural.

La convocatoria fue abierta a toda la comunidad, lo que permitió una amplia participación y consolidó una iniciativa que apunta a sostener en el tiempo este tipo de acciones vinculadas al cuidado del ambiente.

Uno de los aspectos más destacados fue la presencia activa de niños y niñas, quienes se sumaron con entusiasmo y compromiso. Su participación no solo aportó al trabajo realizado, sino que también reflejó la importancia de generar conciencia ambiental desde edades tempranas.

Las familias acompañaron la propuesta, consolidando un espacio de aprendizaje colectivo donde el ejemplo y la acción directa se transformaron en herramientas clave para la educación ambiental.

Compromiso comunitario y conciencia ecológica

Durante la jornada también se destacó el acompañamiento de vecinos que colaboraron con herramientas, logística y apoyo constante. Además, hubo aportes solidarios como bebidas para los participantes, lo que permitió sostener el esfuerzo durante toda la mañana.

La iniciativa dejó un mensaje claro: el cuidado del ambiente comienza con acciones concretas y se fortalece a través del trabajo en comunidad, donde cada aporte suma para generar un impacto positivo en el entorno.