martes 05 de mayo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Vecinos limpiaron la costa del Puerto de San Pedro en una jornada comunitaria ejemplar

    Familias participaron de una actividad ambiental en el Mirador del Puerto de San Pedro, promoviendo el cuidado del espacio público y la conciencia ecológica.

    5 de mayo de 2026 - 13:10
    Este domingo por la mañana, el sector del Puerto de San Pedro fue escenario de una jornada de limpieza que reunió a vecinos de distintas edades con un objetivo en común: cuidar el espacio público y generar conciencia ambiental.

    Este domingo por la mañana, el sector del Puerto de San Pedro fue escenario de una jornada de limpieza que reunió a vecinos de distintas edades con un objetivo en común: cuidar el espacio público y generar conciencia ambiental.

    Facebook · Barrios Unidos
    Este domingo por la mañana, el sector del Puerto de San Pedro fue escenario de una jornada de limpieza que reunió a vecinos de distintas edades con un objetivo en común: cuidar el espacio público y generar conciencia ambiental.

    Este domingo por la mañana, el sector del Puerto de San Pedro fue escenario de una jornada de limpieza que reunió a vecinos de distintas edades con un objetivo en común: cuidar el espacio público y generar conciencia ambiental.

    Facebook · Barrios Unidos

    Este domingo por la mañana, el sector del Puerto de San Pedro fue escenario de una jornada de limpieza que reunió a vecinos de la ciudad de distintas edades con un objetivo en común: cuidar el espacio público, fortalecer el compromiso ambiental y fomentar la participación comunitaria en acciones concretas.

    Lee además
    Durante la noche del domingo y madrugada de este lunes, una masiva movilización de socios, vecinos y directivos del Club Sportivo América tuvo lugar en el predio del camping del club, luego de que se detectara el ingreso de maquinarias y el inicio de tareas de alambrado. 

    San Pedro: Tensión en el Camping América por obras tras la rescisión del contrato
    Más de 40 artistas de todo el país se reúnen para una obra en mosaico que homenajea a Agenor Almada.

    San Pedro: Más de 40 artistas crearán un mosaico en homenaje a Agenor Almada

    Jornada de limpieza en el Puerto de San Pedro

    La actividad tuvo como punto de encuentro el Mirador del Puerto, desde donde partieron los participantes equipados con guantes, bolsas y herramientas. A lo largo de la zona costera, los vecinos trabajaron de manera coordinada para retirar residuos y mejorar el entorno natural.

    La convocatoria fue abierta a toda la comunidad, lo que permitió una amplia participación y consolidó una iniciativa que apunta a sostener en el tiempo este tipo de acciones vinculadas al cuidado del ambiente.

    Participación de familias y niños en acciones ambientales

    Uno de los aspectos más destacados fue la presencia activa de niños y niñas, quienes se sumaron con entusiasmo y compromiso. Su participación no solo aportó al trabajo realizado, sino que también reflejó la importancia de generar conciencia ambiental desde edades tempranas.

    Las familias acompañaron la propuesta, consolidando un espacio de aprendizaje colectivo donde el ejemplo y la acción directa se transformaron en herramientas clave para la educación ambiental.

    Compromiso comunitario y conciencia ecológica

    Durante la jornada también se destacó el acompañamiento de vecinos que colaboraron con herramientas, logística y apoyo constante. Además, hubo aportes solidarios como bebidas para los participantes, lo que permitió sostener el esfuerzo durante toda la mañana.

    La iniciativa dejó un mensaje claro: el cuidado del ambiente comienza con acciones concretas y se fortalece a través del trabajo en comunidad, donde cada aporte suma para generar un impacto positivo en el entorno.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Tensión en el Camping América por obras tras la rescisión del contrato

    San Pedro: Más de 40 artistas crearán un mosaico en homenaje a Agenor Almada

    San Pedro: Impulsan prácticas laborales para estudiantes secundarios

    Capacitación vial en San Pedro: estudiantes podrán tramitar su licencia sin salir del barrio

    Piden conciencia ante la ola de frío en San Pedro: fuerte reclamo por animales callejeros

    San Pedro fue sede de un taller clave para mejorar la respuesta ante emergencias climáticas

    San Pedro: Cecilio Salazar y otros Intendentes reclamaron fondos alimentarios y denunciaron deuda millonaria

    San Pedro: El navegante David Ruiz presenta en el Club Náutico su vuelta al mundo en solitario

    Suspensión del Programa MESA en San Pedro: escuelas sin módulos alimentarios por 90 días

    San Pedro: Operativos de empleo y producción llegan a barrios y localidades

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Un grave accidente laboral en un campo de Arrecifes terminó con la tragedia del fallecimiento de un joven de 25 años de edad, según informó la Secretaría de Seguridad.

    Tragedia en Arrecifes: un joven murió al ser aplastado por una tolva en un campo

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Joystick realizó presentaciones en dos de los festivales más relevantes de Argentina: Lollapalooza y Quilmes Rock.
    Cultura y espectáculos

    Joystick filmó en Pergamino un ambicioso cortometraje musical para su próximo disco

    Por Néstor Suárez
    Educación: Junín será sede del Desafío ECO YPF 2026 para estudiantes de escuelas técnicas

    Educación: Junín será sede del Desafío ECO YPF 2026 para estudiantes de escuelas técnicas

    Durante la inauguración, el intendente Javier Martínez puso en valor el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado.

    Más acceso a la salud: inauguraron un nuevo vacunatorio en la zona sur de Pergamino

    Llevan a juicio oral al Dr. Zulueta por el fallecimiento de Meregalli en el Hospital de Arrecifes video

    Arrecifes: Juicio oral por la muerte de Meregalli, imputan a un médico por homicidio culposo

    Este domingo, en el marco de la fiesta de la Virgen de Luján, será la peregrinación que unirá Urquiza y Pergamino.

    Pergamino vive su tiempo de fe: novena, peregrinaciones y comunidad en honor a la Virgen de Luján