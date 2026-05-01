San Pedro: Impulsan prácticas laborales para estudiantes secundarios

Autoridades educativas y municipales encabezaron este jueves una nueva reunión de la Mesa Distrital del Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET).

Las autoridades educativas y municipales de la ciudad de San Pedro llevaron adelante una nueva reunión con el objetivo de fortalecer la implementación de prácticas educativas en ambientes laborales destinadas a estudiantes de nivel secundario. La iniciativa busca generar oportunidades concretas de aprendizaje y acercar a los jóvenes al mundo del trabajo.

El encuentro se desarrolló en el marco de la Mesa Distrital del Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET), donde participaron funcionarios y representantes de instituciones educativas locales. Durante la jornada, se plantearon estrategias para consolidar un puente efectivo entre las escuelas y el entramado productivo del distrito.

En ese sentido, se destacó la importancia de generar espacios de aprendizaje reales que permitan a los alumnos aplicar conocimientos adquiridos en el aula y desarrollar habilidades prácticas en entornos laborales concretos.

Uno de los ejes centrales fue la implementación de prácticas educativas en empresas y comercios de San Pedro. Estas experiencias buscan que los estudiantes de escuelas secundarias orientadas puedan tener un primer contacto con el ámbito laboral, favoreciendo su formación profesional y vocacional.

Además, se remarcó la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de estas prácticas, tanto desde el punto de vista pedagógico como organizativo, involucrando a los distintos actores del sector productivo.

Seguimiento y acompañamiento del programa

Las autoridades coincidieron en que el éxito de la iniciativa dependerá del acompañamiento constante tanto a los estudiantes como a las empresas participantes. Por ello, se prevé un monitoreo permanente que permita evaluar resultados y ajustar la implementación según las necesidades detectadas.

De esta manera, el programa busca no solo mejorar las oportunidades de los jóvenes, sino también responder a las demandas del mercado laboral regional, promoviendo una educación más vinculada con la realidad productiva.