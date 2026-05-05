martes 05 de mayo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Más acceso a la salud: inauguraron un nuevo vacunatorio en la zona sur de Pergamino

    El nuevo vacunatorio funciona en la farmacia de Federada Salud sobre avenida Perón y está abierto a toda la comunidad de Pergamino.

    5 de mayo de 2026 - 14:45
    Durante la inauguración, el intendente Javier Martínez puso en valor el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado.

    Durante la inauguración, el intendente Javier Martínez puso en valor el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado.

    PERGAMINO AL DIA

    Este martes quedó habilitado un nuevo vacunatorio en la zona sur de Pergamino, una iniciativa impulsada de manera conjunta entre el Municipio y Federada Salud que busca ampliar la cobertura de inmunización y reforzar las políticas de prevención en la ciudad.

    Lee además
    La Dirección Municipal de Atención Primaria de la Salud APS, junto al Jardín de Infantes N° 903 de Carabelas, llevó adelante una charla sobre alimentación saludable destinada a los más chicos.

    Rojas: Alimentación saludable en la infancia, impulsan hábitos desde el Jardín 903 de Carabelas
    Desde el inicio de la campaña de vacunación antigripal gratuita, que fue lanzada a mediados de marzo pasado, en los efectores públicos municipales de nuestra ciudad ya se inmunizaron más de 6000 nicoleños, anticipándose a los meses más fríos del año.

    San Nicolás: Más de 6000 personas ya se vacunaron contra la gripe en la campaña gratuita

    El centro funciona en la farmacia de Federada Salud, ubicada en avenida Presidente Juan Domingo Perón 1926, y se encuentra abierto a toda la población, sin distinción entre afiliados y no afiliados, en el horario de 9:00 a 15:00.

    Articulación público-privada al servicio de la comunidad

    Durante la inauguración, el intendente Javier Martínez puso en valor el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado, destacando el impacto positivo de este tipo de iniciativas.

    “Es fundamental la articulación entre lo público y lo privado cuando el objetivo es mejorar la calidad de vida de los vecinos. Este vacunatorio acerca un servicio esencial a los habitantes de la zona sur y demuestra el compromiso de instituciones como Federada con Pergamino”, expresó.

    Vacunatorio interior
    El nuevo vacunatorio fue construido desde sus cimientos y cumple con todas las normativas sanitarias vigentes.

    El nuevo vacunatorio fue construido desde sus cimientos y cumple con todas las normativas sanitarias vigentes.

    Un espacio equipado y accesible

    El nuevo vacunatorio fue construido desde sus cimientos y cumple con todas las normativas sanitarias vigentes. Estará a cargo de Mauro Mesonero, director de Farmacia, junto a la vacunadora Brenda Aita, quienes serán responsables del funcionamiento diario del lugar.

    La secretaria de Salud del Municipio, Érica Períes, remarcó la importancia de sumar infraestructura en este contexto: “Se trata de un espacio moderno, completamente equipado. Incorporar un vacunatorio más nos permite reducir barreras de acceso y acercar la vacunación a más vecinos, algo clave en materia de salud pública”.

    Una red que sigue creciendo

    Con esta apertura, Federada Salud suma su octavo vacunatorio a nivel nacional y el segundo en la provincia de Buenos Aires, consolidando una estrategia que apunta a expandir los servicios preventivos.

    Desde la institución, el secretario del Consejo Directivo, Leonardo Giacomozzi, señaló la intención de continuar desarrollando este tipo de propuestas, mientras que la directora técnica de vacunatorios, Mónica Ramos, recordó que este camino comenzó en 2015 con el objetivo de fomentar la inmunización y prevenir enfermedades.

    Un paso más en prevención sanitaria

    La incorporación de este nuevo espacio representa un avance significativo en la ampliación de la cobertura de vacunación en Pergamino. Además, reafirma la importancia del trabajo articulado entre distintos sectores para fortalecer el sistema de salud y garantizar el acceso equitativo a servicios esenciales.

    Temas
    Seguí leyendo

    Rojas: Alimentación saludable en la infancia, impulsan hábitos desde el Jardín 903 de Carabelas

    San Nicolás: Más de 6000 personas ya se vacunaron contra la gripe en la campaña gratuita

    Actualizaron el sistema de donación de sangre: no más pedido de dadores de familiares

    Crisis sin freno en el Hospital San José: el conflicto se extiende a otros servicios y se agrava la situación

    Alarma en el Hospital San José de Pergamino: advierten por una crisis en Pediatría y riesgo en la atención

    San Nicolás: el Hospital San Felipe realizará una jornada para promover la vacunación este sábado

    Volantes anónimos en Ramallo apuntan contra supuestos "ñoquis" vinculados a Poletti

    San Pedro: UPCN negocia con IOMA la apertura de policonsultorios

    San Nicolás: alta demanda de la vacunación antigripal y faltantes de dosis en centros de salud locales

    San Nicolás: Concejales de Fuerza Patria repudian recortes al Plan Remediar y alertan por su impacto sanitario

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El intendente de Pergamino, Javier Martínez, la presidente de AgroActiva, Rosana Nardi, el secretario de Gobierno Karim Dib y la funcionaria municipal Aurelia Furnari.

    Agroactiva 2026: Pergamino se posiciona como polo productivo y reafirma su vínculo con la muestra

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Joystick realizó presentaciones en dos de los festivales más relevantes de Argentina: Lollapalooza y Quilmes Rock.
    Cultura y espectáculos

    Joystick filmó en Pergamino un ambicioso cortometraje musical para su próximo disco

    Por Néstor Suárez
    Educación: Junín será sede del Desafío ECO YPF 2026 para estudiantes de escuelas técnicas

    Educación: Junín será sede del Desafío ECO YPF 2026 para estudiantes de escuelas técnicas

    Durante la inauguración, el intendente Javier Martínez puso en valor el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado.

    Más acceso a la salud: inauguraron un nuevo vacunatorio en la zona sur de Pergamino

    Llevan a juicio oral al Dr. Zulueta por el fallecimiento de Meregalli en el Hospital de Arrecifes video

    Arrecifes: Juicio oral por la muerte de Meregalli, imputan a un médico por homicidio culposo

    Este domingo, en el marco de la fiesta de la Virgen de Luján, será la peregrinación que unirá Urquiza y Pergamino.

    Pergamino vive su tiempo de fe: novena, peregrinaciones y comunidad en honor a la Virgen de Luján