Más acceso a la salud: inauguraron un nuevo vacunatorio en la zona sur de Pergamino

Durante la inauguración, el intendente Javier Martínez puso en valor el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado.

Este martes quedó habilitado un nuevo vacunatorio en la zona sur de Pergamino , una iniciativa impulsada de manera conjunta entre el Municipio y Federada Salud que busca ampliar la cobertura de inmunización y reforzar las políticas de prevención en la ciudad.

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El centro funciona en la farmacia de Federada Salud , ubicada en avenida Presidente Juan Domingo Perón 1926, y se encuentra abierto a toda la población, sin distinción entre afiliados y no afiliados, en el horario de 9:00 a 15:00.

Durante la inauguración, el intendente Javier Martínez puso en valor el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado, destacando el impacto positivo de este tipo de iniciativas.

“Es fundamental la articulación entre lo público y lo privado cuando el objetivo es mejorar la calidad de vida de los vecinos. Este vacunatorio acerca un servicio esencial a los habitantes de la zona sur y demuestra el compromiso de instituciones como Federada con Pergamino”, expresó.

Vacunatorio interior El nuevo vacunatorio fue construido desde sus cimientos y cumple con todas las normativas sanitarias vigentes. PERGAMINO AL DIA

Un espacio equipado y accesible

El nuevo vacunatorio fue construido desde sus cimientos y cumple con todas las normativas sanitarias vigentes. Estará a cargo de Mauro Mesonero, director de Farmacia, junto a la vacunadora Brenda Aita, quienes serán responsables del funcionamiento diario del lugar.

La secretaria de Salud del Municipio, Érica Períes, remarcó la importancia de sumar infraestructura en este contexto: “Se trata de un espacio moderno, completamente equipado. Incorporar un vacunatorio más nos permite reducir barreras de acceso y acercar la vacunación a más vecinos, algo clave en materia de salud pública”.

Una red que sigue creciendo

Con esta apertura, Federada Salud suma su octavo vacunatorio a nivel nacional y el segundo en la provincia de Buenos Aires, consolidando una estrategia que apunta a expandir los servicios preventivos.

Desde la institución, el secretario del Consejo Directivo, Leonardo Giacomozzi, señaló la intención de continuar desarrollando este tipo de propuestas, mientras que la directora técnica de vacunatorios, Mónica Ramos, recordó que este camino comenzó en 2015 con el objetivo de fomentar la inmunización y prevenir enfermedades.

Un paso más en prevención sanitaria

La incorporación de este nuevo espacio representa un avance significativo en la ampliación de la cobertura de vacunación en Pergamino. Además, reafirma la importancia del trabajo articulado entre distintos sectores para fortalecer el sistema de salud y garantizar el acceso equitativo a servicios esenciales.