San Pedro: Más de 40 artistas crearán un mosaico en homenaje a Agenor Almada

Este sábado 2 de mayo, entre las 9 y las 14, el Paseo Agenor Almada en la ciudad de San Pedro será sede de una propuesta artística colectiva que reunirá a más de 40 mosaicistas de distintas provincias, quienes intervendrán en vivo el espacio público con diseños inspirados en el río y el deporte.

La iniciativa, denominada “Proyecto Agenor”, convocará a artistas provenientes de Córdoba, Mar del Plata y distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Durante la jornada, trabajarán sobre 40 bolardos cilíndricos, que serán intervenidos con mosaicos que evocan la figura de los nadadores y el paisaje del Río Paraná.

El evento propone no solo la creación de una obra colectiva, sino también abrir el proceso al público, permitiendo a vecinos y visitantes observar de cerca las técnicas, materiales y el trabajo artístico en tiempo real.

La arquitecta María Luz Méndez, coordinadora de la propuesta, destacó el valor simbólico del encuentro y la importancia de construir identidad a través del arte. Según expresó, la intervención busca dejar una marca en el espacio público y fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad.

“Nos juntamos para dejar huella y narrar una historia de superación constante, la del nadador Agenor Almada”, señaló, resaltando el carácter colectivo de la obra y el homenaje a una figura representativa de la ciudad.

Participación, cultura y continuidad del proyecto

La jornada contará con el acompañamiento del Municipio de San Pedro, que invita a la comunidad a participar activamente, recorrer una exposición de obras y disfrutar del proceso creativo. Como cierre, a las 14.30 se realizará la entrega de diplomas a los artistas participantes.

Además, desde la organización adelantaron que esta es solo la primera etapa del proyecto, que tendrá continuidad en octubre. La propuesta busca consolidarse como un espacio de encuentro cultural y creativo, promoviendo la participación ciudadana y el acceso al arte en espacios abiertos.