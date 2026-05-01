San Pedro: Más de 40 artistas crearán un mosaico en homenaje a Agenor Almada

Este sábado 2 de mayo, entre las 9 y las 14, el Paseo Agenor Almada en la ciudad de San Pedro será sede de una propuesta artística colectiva que reunirá a más de 40 mosaicistas de distintas provincias, quienes intervendrán en vivo el espacio público con diseños inspirados en el río y el deporte.
Intervención artística en vivo en el Paseo Agenor Almada
La iniciativa, denominada “Proyecto Agenor”, convocará a artistas provenientes de Córdoba, Mar del Plata y distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Durante la jornada, trabajarán sobre 40 bolardos cilíndricos, que serán intervenidos con mosaicos que evocan la figura de los nadadores y el paisaje del Río Paraná.
El evento propone no solo la creación de una obra colectiva, sino también abrir el proceso al público, permitiendo a vecinos y visitantes observar de cerca las técnicas, materiales y el trabajo artístico en tiempo real.
Un homenaje colectivo con identidad local
La arquitecta María Luz Méndez, coordinadora de la propuesta, destacó el valor simbólico del encuentro y la importancia de construir identidad a través del arte. Según expresó, la intervención busca dejar una marca en el espacio público y fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad.
“Nos juntamos para dejar huella y narrar una historia de superación constante, la del nadador Agenor Almada”, señaló, resaltando el carácter colectivo de la obra y el homenaje a una figura representativa de la ciudad.
Participación, cultura y continuidad del proyecto
La jornada contará con el acompañamiento del Municipio de San Pedro, que invita a la comunidad a participar activamente, recorrer una exposición de obras y disfrutar del proceso creativo. Como cierre, a las 14.30 se realizará la entrega de diplomas a los artistas participantes.
Además, desde la organización adelantaron que esta es solo la primera etapa del proyecto, que tendrá continuidad en octubre. La propuesta busca consolidarse como un espacio de encuentro cultural y creativo, promoviendo la participación ciudadana y el acceso al arte en espacios abiertos.
Embed - Maria Luz Mendez on Instagram: "Ya se van subiendo a este Río Paraná tantos artistas que emociona, llenos de energía y amor por el arte del mosaico. Porque éstas intervenciones transforman el cemento en color, textura, llenándolo de vida, contándonos una historia, parte de nuestra cultura local. Sabías que el arte del mosaico, perdura en el tiempo cómo las enseñanzas de Don Agenor Almada? Porque Agenor se lo merece, porque todos lo merecemos. Aquí les dejo más info de este Proyecto que se hace querer cada día más El primer encuentro se llevará a cabo el 1, 2 y 3 de mayo del 2026, y participan en esta ocasión: Alumnas del taller de @victoriacarboni.mosaico y Docentes, estudiantes y egresadas de la Tecnicatura en Mosaico @tecnicatura_mosaico_ry Desde Mar del Plata @adry.isla @a.taglioni.mosaico @bonnefonalejandra @alejandrasistimosaico @anachiapparart @andreade_mdq @carolinaritterstein @cecivaisman @danielaazzone @florenciagwagner @ivandegarona @lauracaneto @carbajolourdes @mabel.diaz_ María Elena Luque @mari.agmosaicos @noramouso @patriciatraver @paulamonteroartista @vetesofiachiaramonte @lemilebolle @valeria_pendas @vivianavilla62 @jrodr16u32 Desde 25 de mayo @mechigarabano Desde La Plata @paolasanjuan71 Desde Córdoba @natalia.doffo @nadiageor26 @claudiafabianacanepa @silviabozicovich @guillegomezmosaicart Desde CABA @granamosaico @normarodicio @sandratedeschi.mosaico @sandracondori_ Desde Gran Buenos Aires @mosaicos_camilamarcer @tilcarenia_mosaico @lancellottipatricia @espaciobenigno @clarisa.zampone @mil_mosaicos @veronica.farias.733 En San Pedro @gabimorresi @silviakober47 Y más colaboradores se irán sumando al encuentro. Aplausos para todos y cada uno de los artistas que ya están trabajando para dejar un poquito de cada uno en nuestra ciudad. Gracias por el apoyo siempre @sanpedromunicipio Y a las empresas que nos apoyan @murvimosaicos @recorriendosanpedro @la_rueda_sanpedro Esperamos sumar cada vez más donaciones + apoyo para materiales, y gastos durante el encuentro. Todo es bienvenido!! Luego se realizará una placa de agradecimiento que estará ubicada en el Paseo AGENOR. #mosaico #arte #art #intervencionpública #artistas"
View this post on Instagram