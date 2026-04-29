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    • San Pedro: El navegante David Ruiz presenta en el Club Náutico su vuelta al mundo en solitario

    El navegante catalán brindará una charla abierta y gratuita en San Pedro donde relatará su travesía por los océanos y su experiencia de vida.

    29 de abril de 2026 - 18:00
    El Club Náutico San Pedro invita a la comunidad a participar de la charla “irse.”, una propuesta cultural que se llevará a cabo hoy, martes 28 de abril, a las 19:30 en el Salón Social de la institución.

    El Club Náutico San Pedro invita a la comunidad a participar de la charla “irse.”, una propuesta cultural que se llevará a cabo hoy, martes 28 de abril, a las 19:30 en el Salón Social de la institución.

    notisanpedro.info

    El Club Náutico San Pedro será escenario de una propuesta cultural singular con la presentación del navegante David Ruiz, quien compartirá su experiencia tras completar una vuelta al mundo en solitario. La actividad, abierta y gratuita, invita a vecinos de la ciudad a conocer una historia atravesada por la aventura, el desafío personal y la reflexión.

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    Una travesía de casi cuatro años por el mundo

    La experiencia de Ruiz se extendió durante tres años, diez meses y 26 días a bordo de su velero “Thor”, una embarcación de aluminio de 14,5 metros. Durante ese período recorrió más de 27.000 millas náuticas, cruzó tres océanos y visitó 34 países, consolidando una travesía de enorme exigencia física y mental.

    Antes de concretar esta vuelta al mundo, el navegante ya contaba con una destacada trayectoria, incluyendo cinco cruces del océano Atlántico, varias de ellas en solitario. Este recorrido previo fue clave para afrontar un desafío de tal magnitud.

    De empresario a navegante: una decisión de vida

    Ruiz, fundador del estudio creativo Ruizcompany en Barcelona, tomó la decisión de cerrar su empresa tras 25 años de actividad profesional para embarcarse en este proyecto personal. El viaje no solo implicó una aventura náutica, sino también un profundo cambio en su forma de vida.

    Su historia quedó plasmada en el libro “irse.”, que ya transita su cuarta edición. En la obra, el autor reflexiona sobre el desapego, la incertidumbre y la búsqueda de libertad, abordando la experiencia desde una mirada introspectiva y transformadora.

    Charla abierta para toda la comunidad

    El encuentro se llevará a cabo este martes 28 de abril a las 19:30 en el Salón Social del Club Náutico San Pedro. Desde la organización destacaron que la actividad es de acceso libre y gratuito, lo que la convierte en una oportunidad única para el público local.

    La propuesta no solo permitirá conocer los detalles técnicos de la travesía, sino también adentrarse en una experiencia de vida que invita a repensar las rutinas, los desafíos personales y la forma de encarar los cambios.

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