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    • Piden conciencia ante la ola de frío en San Pedro: fuerte reclamo por animales callejeros

    Bajo las bajas temperaturas, vecinos de San Pedro impulsan una campaña solidaria para proteger a perros callejeros y piden medidas contra el abandono animal.

    30 de abril de 2026 - 18:17
    Con las bajas temperaturas, en San Pedro crece una campaña solidaria para asistir a perros en situación de calle y se reclaman medidas contra el abandono y el maltrato animal.

    Con las bajas temperaturas, en San Pedro crece una campaña solidaria para asistir a perros en situación de calle y se reclaman medidas contra el abandono y el maltrato animal.

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    Con la llegada del invierno y el descenso de las temperaturas en San Pedro, crece la preocupación de vecinos y proteccionistas por los perros en situación de calle, que enfrentan el frío sin refugio ni alimento. En redes sociales impulsan una campaña solidaria y reclaman acciones concretas del Estado municipal.

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    Campaña solidaria para resguardar a los perros callejeros en el invierno

    En las últimas semanas tomó fuerza una iniciativa comunitaria que invita a los vecinos a colaborar con refugios improvisados para los animales sin hogar. La propuesta consiste en colocar cajas de cartón con frazadas, trapos o ropa en desuso en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de que los perros puedan protegerse durante las noches más frías.

    El mensaje que circula en redes sociales busca generar empatía y participación activa, apelando a pequeños gestos que pueden significar una diferencia concreta frente a las bajas temperaturas.

    Reclamo por abandono animal y pedidos de intervención municipal

    Más allá de la ayuda solidaria, el reclamo también apunta a una problemática de fondo: el abandono y el maltrato animal. Vecinos y proteccionistas exigen una mayor intervención del Estado municipal, con controles más estrictos, sanciones y multas para quienes abandonan o agreden animales.

    En ese sentido, recordaron episodios recientes que generaron indignación en la comunidad, como el caso de perros atropellados sin que se hayan conocido medidas contra los responsables.

    Cómo ayudar: cajas, frazadas y acciones vecinales contra el frío

    La campaña insiste en que cualquier persona puede colaborar. Reutilizar materiales como cajas, mantas viejas o ropa en desuso permite armar refugios sencillos pero efectivos para los animales callejeros.

    “Cada acción cuenta, cada gesto abriga y cada vida importa”, remarcan los impulsores de la iniciativa, que también invitan a difundir el mensaje para ampliar la red de ayuda y concientización en toda la comunidad.

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