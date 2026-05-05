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    • Pergamino vive su tiempo de fe: novena, peregrinaciones y comunidad en honor a la Virgen de Luján

    La devoción a la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, se expresa en una agenda que reúne a toda la comunidad de Pergamino.

    5 de mayo de 2026 - 13:40
    Este domingo, en el marco de la fiesta de la Virgen de Luján, será la peregrinación que unirá Urquiza y Pergamino.

    Este domingo, en el marco de la fiesta de la Virgen de Luján, será la peregrinación que unirá Urquiza y Pergamino.

    LA OPINION

    La comunidad católica de Pergamino atraviesa días de profunda significación espiritual en el marco de las celebraciones en honor a la Virgen de Luján, patrona de la Argentina. Bajo el lema “Madre de nuestro pueblo, ayúdanos a construir la Paz”, la parroquia que lleva su nombre se convierte en epicentro de una serie de actividades que invitan a la oración, el encuentro y la renovación de la fe.

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    Este año, la festividad adquiere un sentido aún más especial al cumplirse 60 años de la creación de la parroquia, una historia que ha acompañado a generaciones de fieles y que hoy se reafirma en cada gesto de devoción.

    La novena: un camino de preparación espiritual

    Desde hace varios días, la comunidad participa de la tradicional novena, una práctica profundamente arraigada en la religiosidad popular. Lejos de ser solo un acto litúrgico, cada jornada se transforma en un espacio de encuentro donde confluyen familias, grupos parroquiales y vecinos que encuentran en la fe un lugar de contención.

    El esquema se repite diariamente hasta el jueves. A las 18:00 se inicia la adoración al Santísimo Sacramento, seguida por el rezo del Santo Rosario y la novena. Luego, a las 19:00, se celebra la Santa Misa, momento central de cada jornada.

    Viernes: el día de la Virgen de Luján

    El viernes será el corazón de las celebraciones. En esta jornada, la Iglesia conmemora a la Virgen de Luján, y la parroquia vivirá su día patronal con una participación que se espera multitudinaria.

    Las actividades comenzarán con los espacios de oración previstos a las 18:00 y 18:30, mientras que la misa de las 19:00 tendrá un carácter especial, marcada por la emoción y el agradecimiento. Para muchos fieles, se trata de un momento clave para renovar promesas, agradecer y fortalecer su vínculo espiritual.

    La figura de la Virgen de Luján, profundamente ligada a la identidad religiosa nacional, encuentra en Pergamino una expresión viva a través de la participación comprometida de su comunidad.

    Peregrinación Urquiza–Pergamino: caminar la fe

    El domingo tendrá lugar una de las manifestaciones más significativas: la peregrinación que une la localidad de Pueblo Urquiza con Pergamino. Esta expresión de fe convoca cada año a numerosos fieles que eligen caminar como signo de compromiso espiritual.

    La salida será a las 10:00 desde la capilla Nuestra Señora de Fátima. Desde allí, los peregrinos recorrerán el trayecto hasta Pergamino y, al llegar al cruce, continuarán en procesión hacia el templo parroquial, donde se celebrará la Eucaristía.

    La jornada culminará con un chocolate comunitario, pensado como un espacio de encuentro y fraternidad. Desde la organización invitan a sumarse con una consigna clara: “Trae tu intención y caminemos como comunidad”.

    Otra expresión de fe: de Pergamino a Rancagua

    Ese mismo domingo, otra propuesta invita a los fieles a ponerse en camino. Desde la Parroquia San Cayetano se organiza una peregrinación que unirá el Centro Barrial de calle Falucho 864 con la capilla de la localidad de Rancagua.

    Quienes deseen participar deberán acercarse minutos antes de las 7:30 al punto de partida en el barrio 12 de Octubre, desde donde comenzará esta caminata que también busca fortalecer los lazos comunitarios a través de la fe compartida.

    Una celebración que une fe e identidad

    Las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de Luján no solo representan un acontecimiento religioso, sino también una expresión profunda de la identidad comunitaria. En cada oración, en cada paso de las peregrinaciones y en cada encuentro, la comunidad de Pergamino renueva su vínculo con la fe y con una tradición que atraviesa generaciones.

    En este tiempo especial, la invitación permanece abierta: participar, compartir y caminar juntos bajo la mirada de la Madre del pueblo argentino.

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