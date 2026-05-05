Educación: Junín será sede del Desafío ECO YPF 2026 para estudiantes de escuelas técnicas

Junín será sede del Desafío ECO YPF 2026, el campeonato nacional de autos eléctricos de emisión cero desarrollados por estudiantes de escuelas técnicas de todo el país. La competencia se disputará los días 6, 7 y 8 de noviembre en el Autódromo Eusebio Marcilla y reunirá a más de 2.000 estudiantes de las 24 provincias argentinas.

La presentación oficial se realizó este martes 28 de abril en la sede del Automóvil Club Argentino, donde el intendente de Junín, Juan Fiorini, y el director del Desafío ECO, Eduardo Ramírez, confirmaron la realización del evento y destacaron el impacto educativo, tecnológico y turístico que tendrá para la ciudad.

El acuerdo estratégico incluye además una nueva fecha para 2027, en el marco del bicentenario de Junín, consolidando a la ciudad como uno de los escenarios más importantes para el desarrollo de iniciativas vinculadas a la movilidad sustentable y la innovación aplicada a la educación técnica.

El Desafío ECO es una competencia federal impulsada bajo reglamentación de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y fiscalizada por el Automóvil Club Argentino (ACA), en la que estudiantes de escuelas técnicas diseñan y construyen vehículos eléctricos sobre un kit oficial de motorización y baterías. El campeonato contempla cinco pruebas puntuables: Setup Challenge, 1/8 de Milla, Flying Lap, Sprint Femenino y Endurance.

La Copa que estará en juego en Junín

En esta edición se destaca nuevamente el respaldo de Río Uruguay Seguros (RUS), sponsor estratégico del certamen y protagonista de una de las competencias más esperadas del calendario: la “Sprint Femenino”, que llevará el nombre de “Copa Río Uruguay Seguros”.

La prueba buscará establecer un Récord Guinness con la participación de 150 mujeres pilotos, reforzando el carácter inclusivo y de vanguardia de un campeonato que recientemente fue distinguido por la FIA como el mejor campeonato educativo del mundo.

Con destacadas presencias

Otra de las novedades será la incorporación del joven piloto argentino Lázaro Bainotti, campeón de la Fórmula 4 de Estados Unidos, quien se desempeñará como coach oficial del Desafío ECO. Durante las jornadas compartirá consejos de conducción y acompañará a los estudiantes en distintas instancias de la competencia, aportando su experiencia profesional al desarrollo de los jóvenes pilotos.

La edición 2026 contará con la participación de 150 escuelas técnicas de todo el país, en un encuentro que combina educación, tecnología, sustentabilidad y deporte motor.