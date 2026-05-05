San Pedro: Tensión en el Camping América por obras tras la rescisión del contrato

Durante la noche del domingo y madrugada de este lunes, una masiva movilización de socios, vecinos y directivos del Club Sportivo América tuvo lugar en el predio del camping del club, luego de que se detectara el ingreso de maquinarias y el inicio de tareas de alambrado.

Una situación de fuerte tensión se vivió entre la noche del domingo y la madrugada del lunes en el Camping América, donde socios, vecinos y directivos del Club Sportivo América de la ciudad de San Pedro se movilizaron tras detectar el ingreso de maquinarias y el inicio de trabajos, a pesar de que el contrato de concesión ya había sido rescindido días atrás.

El conflicto se desató pese a que el pasado 27 de abril se había firmado un acuerdo de rescisión entre el club y el concesionario Matías Iván Gómez, quien había solicitado la finalización anticipada del vínculo por dificultades económicas.

Según explicó el presidente de la institución, Velasco, el contrato tenía vigencia hasta octubre, pero ambas partes acordaron su finalización el 30 de abril, otorgando además un breve plazo para el retiro de pertenencias.

Sin embargo, horas antes del vencimiento definitivo, comenzaron a detectarse movimientos sospechosos en el predio, incluyendo el ingreso de maquinaria, tareas de alambrado y modificaciones en los accesos, lo que encendió las alarmas entre los socios.

Movilización de socios y tensión en la madrugada

La situación escaló rápidamente y derivó en una convocatoria espontánea que reunió a cerca de 40 personas entre socios y vecinos del barrio. La mayor tensión se registró alrededor de la medianoche, cuando un grupo intentó ingresar al predio desde el sector lindante a la cancha de fútbol infantil para frenar las obras.

El presidente del club intervino para evitar que la situación pasara a mayores y pidió canalizar el reclamo por vías legales. “La gente quería entrar y sacar todo, pero les pedí que no lo hicieran. Vamos a defender lo que corresponde, pero dentro de la ley”, expresó.

Durante el procedimiento, también se registraron momentos de confusión cuando, según relató Velasco, los responsables del lugar hicieron escuchar a la policía un audio que supuestamente involucraría al intendente.

Disputa por los límites del predio y vía judicial

Uno de los puntos centrales del conflicto radica en la interpretación de los límites del predio. Desde el sector del concesionario sostuvieron que parte del frente no correspondería al club, argumento que fue rechazado de plano por las autoridades.

El Camping América se encuentra bajo la órbita de la Ordenanza N° 5.514, sancionada en 2005, que otorga al club la explotación del espacio con fines sociales y deportivos, orientados a la contención de niños y jóvenes.

Ante la situación, las autoridades decidieron avanzar con una denuncia judicial para esclarecer lo ocurrido y resguardar los intereses de la institución, mientras se aguardan definiciones sobre la titularidad y uso del predio en disputa.