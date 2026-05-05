martes 05 de mayo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Tragedia en Arrecifes: un joven murió al ser aplastado por una tolva en un campo

    El trabajador rural de 25 años falleció en Arrecifes mientras realizaba tareas de mantenimiento. Ocurrió en un establecimiento sobre la ruta 51.

    5 de mayo de 2026 - 09:03
    Un grave accidente laboral en un campo de Arrecifes terminó con la tragedia del fallecimiento de un joven de 25 años de edad, según informó la Secretaría de Seguridad.

    Un grave accidente laboral en un campo de Arrecifes terminó con la tragedia del fallecimiento de un joven de 25 años de edad, según informó la Secretaría de Seguridad.

    radionewsarrecifes

    Un trágico accidente laboral ocurrió en un campo de la ciudad de Arrecifes, donde un joven de 25 años perdió la vida tras ser aplastado por una maquinaria agrícola. El hecho generó profunda consternación en la comunidad y enluta a una familia de la localidad de Pérez Millán.

    Lee además
    Llevan a juicio oral al Dr. Zulueta por el fallecimiento de Meregalli en el Hospital de Arrecifes video

    Arrecifes: Juicio oral por la muerte de Meregalli, imputan a un médico por homicidio culposo
    Este domingo por la mañana, el sector del Puerto de San Pedro fue escenario de una jornada de limpieza que reunió a vecinos de distintas edades con un objetivo en común: cuidar el espacio público y generar conciencia ambiental.

    Vecinos limpiaron la costa del Puerto de San Pedro en una jornada comunitaria ejemplar

    Accidente fatal en un establecimiento rural de Arrecifes

    El hecho se registró en horas de la mañana en un campo ubicado a la altura del kilómetro 85 de la ruta provincial 51. Personal policial acudió al lugar tras un llamado al 911 y, al arribar, se encontró con una escena dramática.

    Según relató el abuelo de la víctima, un hombre de 79 años presente en el lugar, el joven se encontraba trabajando debajo de una tolva, realizando el cambio de una rueda, cuando la maquinaria cedió y cayó sobre él.

    El joven murió en el acto pese al intento de rescate

    De inmediato, familiares que se encontraban en el establecimiento intentaron asistirlo y retirar la maquinaria, pero el impacto fue de tal magnitud que el joven falleció en el acto.

    Minutos después arribaron al lugar efectivos del Comando de Prevención Rural de Arrecifes junto a una ambulancia del SAME. El médico interviniente constató el deceso del trabajador rural de 25 años.

    Intervención judicial y conmoción en la comunidad

    Tras confirmarse el fallecimiento, se dio intervención al ayudante fiscal local, Dr. Jorge Casal, y a personal de Policía Científica de San Pedro, quienes llevaron adelante las pericias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

    El trágico episodio generó un fuerte impacto en la comunidad, especialmente en Pérez Millán, de donde era oriundo el joven. Familiares, allegados y vecinos expresaron su dolor ante una pérdida que enluta a toda la región.

    Temas
    Seguí leyendo

    Arrecifes: Juicio oral por la muerte de Meregalli, imputan a un médico por homicidio culposo

    Vecinos limpiaron la costa del Puerto de San Pedro en una jornada comunitaria ejemplar

    Rojas: Alimentación saludable en la infancia, impulsan hábitos desde el Jardín 903 de Carabelas

    Colón recibe a FEDENOR en el Autódromo Reybet por los 40 años del Automoto Club

    Soledad política en Ramallo: baja convocatoria de Poletti expone desgaste en el oficialismo

    San Pedro: Tensión en el Camping América por obras tras la rescisión del contrato

    San Pedro: Más de 40 artistas crearán un mosaico en homenaje a Agenor Almada

    Ramallo: Cecilia Giammaria cuestionó el plan de bacheo del municipio y denunció "soluciones improvisadas"

    San Pedro: Impulsan prácticas laborales para estudiantes secundarios

    Ramallo refuerza controles nocturnos y crea Mesa de Nocturnidad tras hechos de violencia

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Llevan a juicio oral al Dr. Zulueta por el fallecimiento de Meregalli en el Hospital de Arrecifes video

    Arrecifes: Juicio oral por la muerte de Meregalli, imputan a un médico por homicidio culposo

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Joystick realizó presentaciones en dos de los festivales más relevantes de Argentina: Lollapalooza y Quilmes Rock.
    Cultura y espectáculos

    Joystick filmó en Pergamino un ambicioso cortometraje musical para su próximo disco

    Por Néstor Suárez
    Educación: Junín será sede del Desafío ECO YPF 2026 para estudiantes de escuelas técnicas

    Educación: Junín será sede del Desafío ECO YPF 2026 para estudiantes de escuelas técnicas

    Durante la inauguración, el intendente Javier Martínez puso en valor el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado.

    Más acceso a la salud: inauguraron un nuevo vacunatorio en la zona sur de Pergamino

    Llevan a juicio oral al Dr. Zulueta por el fallecimiento de Meregalli en el Hospital de Arrecifes video

    Arrecifes: Juicio oral por la muerte de Meregalli, imputan a un médico por homicidio culposo

    Este domingo, en el marco de la fiesta de la Virgen de Luján, será la peregrinación que unirá Urquiza y Pergamino.

    Pergamino vive su tiempo de fe: novena, peregrinaciones y comunidad en honor a la Virgen de Luján