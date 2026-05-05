Tragedia en Arrecifes: un joven murió al ser aplastado por una tolva en un campo

Un grave accidente laboral en un campo de Arrecifes terminó con la tragedia del fallecimiento de un joven de 25 años de edad, según informó la Secretaría de Seguridad.

Un trágico accidente laboral ocurrió en un campo de la ciudad de Arrecifes, donde un joven de 25 años perdió la vida tras ser aplastado por una maquinaria agrícola. El hecho generó profunda consternación en la comunidad y enluta a una familia de la localidad de Pérez Millán.

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El hecho se registró en horas de la mañana en un campo ubicado a la altura del kilómetro 85 de la ruta provincial 51. Personal policial acudió al lugar tras un llamado al 911 y, al arribar, se encontró con una escena dramática.

Según relató el abuelo de la víctima, un hombre de 79 años presente en el lugar, el joven se encontraba trabajando debajo de una tolva, realizando el cambio de una rueda, cuando la maquinaria cedió y cayó sobre él.

De inmediato, familiares que se encontraban en el establecimiento intentaron asistirlo y retirar la maquinaria, pero el impacto fue de tal magnitud que el joven falleció en el acto.

Minutos después arribaron al lugar efectivos del Comando de Prevención Rural de Arrecifes junto a una ambulancia del SAME. El médico interviniente constató el deceso del trabajador rural de 25 años.

Intervención judicial y conmoción en la comunidad

Tras confirmarse el fallecimiento, se dio intervención al ayudante fiscal local, Dr. Jorge Casal, y a personal de Policía Científica de San Pedro, quienes llevaron adelante las pericias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

El trágico episodio generó un fuerte impacto en la comunidad, especialmente en Pérez Millán, de donde era oriundo el joven. Familiares, allegados y vecinos expresaron su dolor ante una pérdida que enluta a toda la región.