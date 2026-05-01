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    • Capacitación vial en San Pedro: estudiantes podrán tramitar su licencia sin salir del barrio

    Alumnos de San Pedro participaron de una jornada clave que permitirá gestionar la licencia de conducir con capacitación virtual y exámenes en su propio barrio.

    1 de mayo de 2026 - 10:02
    &nbsp;Estudiantes de 4°, 5° y 6° año de la Escuela Secundaria 16, ubicada en el barrio Los Cazadores, participaron de una jornada informativa a cargo de personal de la Oficina de Licencias de Conducir de la Municipalidad de San Pedro.

     Estudiantes de 4°, 5° y 6° año de la Escuela Secundaria 16, ubicada en el barrio Los Cazadores, participaron de una jornada informativa a cargo de personal de la Oficina de Licencias de Conducir de la Municipalidad de San Pedro.

    San Pedro Municipio

    Estudiantes de 4°, 5° y 6° año de la Escuela Secundaria 16 del barrio Los Cazadores participaron de una jornada de capacitación vial impulsada por el Municipio de la ciudad de San Pedro, con el objetivo de facilitar el acceso a la licencia de conducir sin necesidad de trasladarse al centro.

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    Capacitación vial con modalidad virtual para jóvenes

    La actividad estuvo a cargo de personal de la Oficina de Licencias de Conducir y contó con la presencia del delegado de la localidad, Carlos García. Durante el encuentro, se informó a los alumnos sobre la implementación de charlas de Capacitación Vial en formato virtual, una herramienta que busca modernizar y ampliar el acceso a este trámite esencial.

    Licencias de conducir sin traslado al centro

    Uno de los puntos más destacados de la jornada fue la posibilidad de que los estudiantes puedan rendir tanto el examen teórico como el práctico en su propio barrio. De esta manera, se evita el traslado hacia las oficinas centrales ubicadas en Mitre al 1900, facilitando el acceso y reduciendo tiempos y costos para los vecinos.

    Concientización y seguridad vial en foco

    Además de los aspectos administrativos, se brindó una charla sobre seguridad vial en la que se hizo hincapié en la importancia del uso del casco al conducir motocicletas. Los instructores remarcaron que no solo se trata de una exigencia legal, sino de un elemento clave para proteger la vida y reducir riesgos en la vía pública.

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