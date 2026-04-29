Suspensión del Programa MESA en San Pedro: escuelas sin módulos alimentarios por 90 días

El Consejo Escolar de San Pedro confirmó hoy la suspensión transitoria de la entrega del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) por un plazo de 90 días.

El Consejo Escolar de la ciudad de San Pedro confirmó la suspensión transitoria del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) por un plazo de 90 días, una medida que impacta de manera directa en las familias que reciben asistencia a través de las escuelas del distrito y que ya rige de forma inmediata.

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La decisión se fundamenta en lo establecido por la resolución RESO-842/2026, que dispuso la interrupción del servicio en todos los establecimientos educativos. Desde el organismo local indicaron que la medida responde a lineamientos definidos por las autoridades provinciales, en el marco de una revisión integral del programa alimentario.

En este sentido, la suspensión alcanza a la totalidad de las instituciones educativas del distrito, lo que implica que durante este período no se realizará la entrega de los módulos alimentarios que habitualmente reciben los estudiantes y sus familias.

De acuerdo a lo informado, la interrupción del programa MESA se enmarca en un proceso de reorganización y adecuación de los mecanismos de distribución. El objetivo de esta reestructuración es optimizar la implementación del programa en todo el territorio bonaerense, buscando mejorar su alcance y eficiencia.

Si bien no se brindaron precisiones sobre cómo será el nuevo esquema, se espera que los cambios permitan una distribución más ordenada y acorde a las necesidades actuales de las comunidades educativas.

Cómo será el acompañamiento a las familias durante la suspensión

Durante los 90 días que dure la suspensión, el Consejo Escolar informó que mantendrá una articulación permanente con los equipos directivos de cada institución y con las autoridades provinciales. El objetivo es sostener el acompañamiento a las familias beneficiarias en este contexto.

Asimismo, se solicitó a la comunidad educativa mantenerse informada a través de los canales oficiales de cada escuela y del propio Consejo Escolar, con el fin de evitar confusiones o información errónea sobre la eventual reanudación del programa MESA.

Por el momento, no se estableció una fecha concreta para la reactivación del servicio, aunque se indicó que cualquier novedad será comunicada oportunamente a través de las vías institucionales correspondientes.