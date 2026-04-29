miércoles 29 de abril de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Suspensión del Programa MESA en San Pedro: escuelas sin módulos alimentarios por 90 días

    El Consejo Escolar de San Pedro confirmó la interrupción del programa alimentario MESA por tres meses y afecta a todas las escuelas del distrito.

    29 de abril de 2026 - 13:00
    El Consejo Escolar de San Pedro confirmó hoy la suspensión transitoria de la entrega del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) por un plazo de 90 días.

    El Consejo Escolar de San Pedro confirmó hoy la suspensión transitoria de la entrega del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) por un plazo de 90 días.

    Google

    El Consejo Escolar de la ciudad de San Pedro confirmó la suspensión transitoria del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) por un plazo de 90 días, una medida que impacta de manera directa en las familias que reciben asistencia a través de las escuelas del distrito y que ya rige de forma inmediata.

    Lee además
    Continúan los operativos territoriales de empleo y producción en barrios y localidades.

    San Pedro: Operativos de empleo y producción llegan a barrios y localidades
    San Pedro despidió una edición histórica del Moto Travel Fest, el encuentro de motos adventure y touring más importante de la Argentina.

    Moto Travel Fest en San Pedro: récord de público y la visita del campeón Luciano Benavides

    Suspensión del programa MESA: qué dice la resolución oficial

    La decisión se fundamenta en lo establecido por la resolución RESO-842/2026, que dispuso la interrupción del servicio en todos los establecimientos educativos. Desde el organismo local indicaron que la medida responde a lineamientos definidos por las autoridades provinciales, en el marco de una revisión integral del programa alimentario.

    En este sentido, la suspensión alcanza a la totalidad de las instituciones educativas del distrito, lo que implica que durante este período no se realizará la entrega de los módulos alimentarios que habitualmente reciben los estudiantes y sus familias.

    Reorganización del sistema alimentario en la Provincia

    De acuerdo a lo informado, la interrupción del programa MESA se enmarca en un proceso de reorganización y adecuación de los mecanismos de distribución. El objetivo de esta reestructuración es optimizar la implementación del programa en todo el territorio bonaerense, buscando mejorar su alcance y eficiencia.

    Si bien no se brindaron precisiones sobre cómo será el nuevo esquema, se espera que los cambios permitan una distribución más ordenada y acorde a las necesidades actuales de las comunidades educativas.

    Cómo será el acompañamiento a las familias durante la suspensión

    Durante los 90 días que dure la suspensión, el Consejo Escolar informó que mantendrá una articulación permanente con los equipos directivos de cada institución y con las autoridades provinciales. El objetivo es sostener el acompañamiento a las familias beneficiarias en este contexto.

    Asimismo, se solicitó a la comunidad educativa mantenerse informada a través de los canales oficiales de cada escuela y del propio Consejo Escolar, con el fin de evitar confusiones o información errónea sobre la eventual reanudación del programa MESA.

    Por el momento, no se estableció una fecha concreta para la reactivación del servicio, aunque se indicó que cualquier novedad será comunicada oportunamente a través de las vías institucionales correspondientes.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Operativos de empleo y producción llegan a barrios y localidades

    Moto Travel Fest en San Pedro: récord de público y la visita del campeón Luciano Benavides

    Justicia federal de San Nicolás: avanza contra tesorera del Nación por presunto desvío millonario

    San Pedro: UPCN negocia con IOMA la apertura de policonsultorios

    San Pedro: Avanza la ampliación de la red de agua potable en el barrio Aduana

    San Pedro: Rivas, Negrete, De Rosa y Murray se suman al armado político de Dante Gebel

    La Libertad Avanza impulsa en San Pedro respaldo a ley para acelerar desalojos por usurpación

    San Pedro: Imputaron a tesorera del Banco Nación por faltante de $40 millones

    San Pedro impulsa más pasantías y busca sumar empresas para estudiantes secundarios

    San Pedro: Impulsan la creación de una Red Local Interdisciplinaria de Salud Mental

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Continúan los operativos territoriales de empleo y producción en barrios y localidades.

    San Pedro: Operativos de empleo y producción llegan a barrios y localidades

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    En la cuarta sesión ordinaria, el HCD trató proyectos vinculados a obras, seguridad e inclusión.

    El Concejo Deliberante abordó una variada agenda de temas locales en la cuarta sesión ordinaria
    Refuerzan en Pergamino la recolección gratuita de los residuos voluminosos

    Refuerzan en Pergamino la recolección gratuita de los residuos voluminosos

    Pavimento y desarrollo: Urbanización de La Violeta para mejorar la calidad de vida de sus vecinos

    Pavimento y desarrollo: Urbanización de La Violeta para mejorar la calidad de vida de sus vecinos

    La docente y artesana fue una de las voces femeninas más destacadas de la ciudad y durante años organizó la feria artesanal local.

    San Nicolás: Falleció Elba Eres, histórica docente y referente del folklore y la artesanía

    Meryl Streep y Anne Hathaway vuelven a protagonizar la esperada secuela que retoma el universo de la moda con nuevos desafíos. video
    Entretenimiento

    El diablo viste a la moda 2 llega a Cinema Pergamino con glamour, poder y nuevos conflictos