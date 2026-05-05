Arrecifes: Juicio oral por la muerte de Meregalli, imputan a un médico por homicidio culposo

Llevan a juicio oral al Dr. Zulueta por el fallecimiento de Meregalli en el Hospital de Arrecifes

Luego de casi una década de proceso judicial, la causa por el fallecimiento de Carlos Meregalli en el Hospital Municipal de la ciudad de Arrecifes fue elevada a juicio oral. El médico Octavio Zulueta deberá responder por homicidio culposo, en un expediente marcado por denuncias de presunta mala praxis y falta de atención.

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El abogado Germán Salgado, yerno de la víctima, confirmó que el proceso judicial avanzó hacia la instancia de juicio oral y público. La audiencia fue fijada para el próximo 3 de junio en los Tribunales de San Nicolás, donde el profesional de la salud deberá comparecer ante la Justicia.

Según explicó Salgado, la familia impulsó la causa durante nueve años hasta lograr que se investiguen las responsabilidades penales por el fallecimiento ocurrido en 2017, tras una intervención quirúrgica.

De acuerdo al testimonio del letrado, Meregalli ingresó al hospital para una operación que no implicaba mayores riesgos. Sin embargo, tras la intervención, su estado se habría agravado como consecuencia de una presunta mala praxis.

El punto más cuestionado por la familia no es solo el error médico inicial, sino la falta de atención posterior. “Lo grave fue la desatención cuando su cuadro empeoró”, sostuvo Salgado, quien remarcó que una asistencia adecuada podría haber cambiado el desenlace.

Nueve años de espera hasta llegar a juicio

El camino judicial fue extenso y estuvo marcado por demoras y reclamos. Recién ahora, casi nueve años después del fallecimiento, la causa alcanzó la instancia de juicio oral, lo que representa un paso clave para la familia en su búsqueda de justicia.

El debate permitirá analizar las responsabilidades en torno a la actuación médica y las condiciones de atención en el sistema de salud local, en un caso que generó fuerte impacto en la comunidad de Arrecifes.