Camino a la primaria: el Municipio refuerza el llamado a vacunar a los niños de 5 y 6 años

La Secretaría de Salud del Municipio de Pergamino recuerda a todas las familias que los niños que ingresarán a primer grado en 2026 —nacidos en 2020— deben completar el esquema de vacunación obligatorio: Triple Bacteriana Celular, Triple Viral, Polio y refuerzo de Varicela . Las aplicaciones se realizan sin turno, durante todo el año, en los vacunatorios municipales. En un contexto nacional donde se registraron brotes de sarampión , la doctora Erica Períes insiste en la importancia de reforzar la inmunización antes del inicio del ciclo lectivo.

Las vacunas de ingreso escolar pueden aplicarse a partir de los cinco años, sin necesidad de esperar al cumplimiento de los seis. Según explicó la profesional, “lo ideal es que los chicos ingresen a primer grado con todas las vacunas aplicadas, incluso si todavía no cumplieron los seis años”.

Las inmunizaciones obligatorias para esta etapa son:

*Triple Viral (SRP): segunda dosis de refuerzo contra sarampión, rubéola y paperas.

*Triple Bacteriana Celular (DTP): refuerzo contra difteria, tétanos y tos convulsa.

*Poliomielitis (IPV): dosis inyectable para reforzar la protección contra polio.

*Varicela: segunda dosis para niños nacidos a partir de octubre de 2013 que aún no la hayan recibido.

Estas vacunas completan la protección adquirida en los primeros años de vida y son indispensables para prevenir enfermedades que, aunque controladas, pueden reaparecer si las coberturas disminuyen.

Vacunación durante todo el año

Los padres o adultos responsables deben llevar a los niños con: DNI, Libreta Sanitaria.

La atención es sin turno, por orden de llegada, en los siguientes puntos:

*Vacunatorio José Caggiano: lunes a viernes, de 8:00 a 16:00.

*Hospital San José: lunes a viernes, de 7:00 a 17:00.

Períes recordó que “la vacunación es obligatoria, gratuita y se realiza durante todo el año, por lo que no es necesario esperar a la fecha de ingreso escolar”.

¿De qué se protege a los niños con estas vacunas?

*Poliomielitis: la poliomielitis es una enfermedad viral muy contagiosa que afecta principalmente a niños menores de cinco años. Puede causar parálisis irreversible.

Gracias a la vacunación sostenida, en Argentina no se registran casos desde 1984. La vacunación de refuerzo es clave para mantener la protección comunitaria.

*Sarampión, rubéola y paperas: la Triple Viral previene tres enfermedades de alto impacto: Sarampión: enfermedad eruptiva febril, especialmente grave en menores de cinco años. Rubéola y síndrome de rubéola congénita: infección viral que puede ser riesgosa en embarazadas. Paperas: causa inflamación de glándulas salivales y puede generar complicaciones como orquitis, pancreatitis o encefalitis.

Ante la reaparición de casos de sarampión en el país, Períes subrayó que “es fundamental reforzar la vacunación y asegurar que todos los niños tengan aplicada la Triple Viral en tiempo y forma”.

*Difteria, tétanos y tos convulsa (Coqueluche)

La Triple Bacteriana Celular protege contra tres enfermedades bacterianas graves:

Difteria: puede provocar fiebre, dificultad respiratoria y complicaciones severas.

Tétanos: ingresa por heridas y causa espasmos musculares y riesgo vital.

Tos convulsa: infección respiratoria muy contagiosa que puede generar complicaciones importantes en niños pequeños.

*Varicela: el refuerzo de varicela mejora la inmunidad contra esta enfermedad, que provoca fiebre y erupción cutánea y que puede complicarse en algunos casos.

Casos especiales

La doctora Períes aclaró un punto importante para las familias: “Los niños con alergia a la proteína de la leche de vaca deben vacunarse en el Hospital San José, donde se estableció un ambiente protegido”.En estos casos, el procedimiento se realiza en la Guardia Pediátrica, garantizando supervisión adecuada ante posibles reacciones.

Por qué es clave vacunar

La escolaridad aumenta la exposición de los niños a enfermedades respiratorias y virales. Ingresar con el esquema completo evita contagios, brotes y la reaparición de enfermedades eliminadas.

También facilita los controles escolares obligatorios y evita contratiempos en las instituciones educativas.

“Estamos en un momento en el que necesitamos reforzar la vacunación, especialmente por el aumento de casos de sarampión en el país”, remarcó Períes, apuntando a la importancia de mantener altas coberturas para proteger a toda la comunidad.

Un llamado a las familias pergaminenses

Desde el Municipio insisten: vacunar es un acto de responsabilidad y de cuidado colectivo.

Completando el esquema de los cinco y seis años, cada familia contribuye a mantener a Pergamino libre de enfermedades que hoy son prevenibles.

La doctora Períes concluyó con un mensaje claro a los padres:“Las vacunas salvan vidas. Es fundamental que los chicos ingresen a primer grado protegidos. Acérquense a los vacunatorios: es rápido, gratuito y garantiza un inicio escolar seguro”.