"Lo prometido es deuda": Comenzó la pavimentación de Pasaje Río Juramento

El intendente Javier Martínez aseguró que el asfalto estará finalizado en un plazo de 30 días.

“Hoy empezamos los trabajos de pavimentación de Pasaje Río Juramento, que es la continuación de Avenida Liniers y que conecta con el campo de deportes y el estadio del Club Juventud de Pergamino. Lo prometido es deuda, se lo prometimos a los vecinos y también a las autoridades del Club. En no más de 30 días el asfalto va a ser una realidad”, afirmó el intendente Javier Martínez.

De esta manera, Pergamino contará con una obra clave para mejorar la calidad de vida, la seguridad y el desarrollo de toda la zona sur. El asfalto de Río Juramento facilitará el tránsito desde y hacia el Club Juventud, no sólo de vehículos particulares, sino también el acceso más rápido de ambulancias, bomberos y servicios públicos.

Ya comenzaron los trabajos de la primera etapa, que consiste en el movimiento de tierra, alteo y preparación de la base; tarea fundamental en la pavimentación.

“El año pasado colocamos las luces LED y este año nos queda el asfalto prometido, que concluirá muy pronto”, concluyó Javier Martínez.

