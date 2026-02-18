"Lo prometido es deuda": Comenzó la pavimentación de Pasaje Río Juramento

“Hoy empezamos los trabajos de pavimentación de Pasaje Río Juramento, que es la continuación de Avenida Liniers y que conecta con el campo de deportes y el estadio del Club Juventud de Pergamino. Lo prometido es deuda, se lo prometimos a los vecinos y también a las autoridades del Club. En no más de 30 días el asfalto va a ser una realidad”, afirmó el intendente Javier Martínez.
De esta manera, Pergamino contará con una obra clave para mejorar la calidad de vida, la seguridad y el desarrollo de toda la zona sur. El asfalto de Río Juramento facilitará el tránsito desde y hacia el Club Juventud, no sólo de vehículos particulares, sino también el acceso más rápido de ambulancias, bomberos y servicios públicos.
Ya comenzaron los trabajos de la primera etapa, que consiste en el movimiento de tierra, alteo y preparación de la base; tarea fundamental en la pavimentación.
“El año pasado colocamos las luces LED y este año nos queda el asfalto prometido, que concluirá muy pronto”, concluyó Javier Martínez.