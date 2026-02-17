martes 17 de febrero de 2026
    • Baradero: Trabajadores del MTE alertan por cambios en el acuerdo con el Municipio

    Cristina Varela advirtió que el nuevo convenio propuesto por el Municipio de Baradero reduce responsabilidades y complica la continuidad del servicio ambiental.

    17 de febrero de 2026 - 10:53
    El MTE cuestiona propuesta municipal: “Nos quieren transferir el mantenimiento y es imposible”

    El MTE cuestiona propuesta municipal: “Nos quieren transferir el mantenimiento y es imposible”

    tiemponoticias.com.ar

    La representante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de la ciudad de Baradero, Cristina Varela, expresó fuertes cuestionamientos al nuevo esquema de convenio que el Municipio propuso para la continuidad del servicio ambiental. Según afirmó, la iniciativa implica trasladar responsabilidades clave a la organización y pone en riesgo la sustentabilidad del trabajo de 21 personas.

    Reclamo por el camión y el mantenimiento de las máquinas

    En comunicación con #FmTiempo, Varela explicó que mantuvieron una reunión con la secretaria de Gobierno y el subsecretario de Medio Ambiente, donde pudieron exponer la situación que atraviesa el sector. El eje central del planteo fue la necesidad urgente de contar con definiciones sobre el camión que utilizan para prestar el servicio.

    “El lunes vamos a tener la respuesta fundamental del camión. Tuvimos una reunión donde pudimos adentrarnos en los detalles y plantear algunos puntos”, señaló.

    La dirigente sostuvo que, si bien hubo algunos avances en el diálogo, la respuesta definitiva llegará en los próximos días. “Logramos algunos avances, pero el lunes vamos a saber si tenemos resultados positivos”, remarcó.

    El convenio con el Municipio y las responsabilidades en debate

    Uno de los puntos más críticos del encuentro fue el primer borrador de convenio presentado por el Ejecutivo local. Según Varela, la propuesta inicial es “totalmente inaceptable” porque implica un retroceso en las obligaciones asumidas por el Estado municipal.

    “El primer acercamiento de convenio que nos hacen es totalmente inaceptable y se lo manifestamos a Luciana, porque en vez de mejorar, retrocede con las responsabilidades municipales respecto a los recursos”, afirmó.

    Hasta ahora, el esquema contemplaba que la Municipalidad se hiciera cargo del mantenimiento de las máquinas y del espacio de trabajo, además de abonar a 21 compañeros el salario mínimo vital y móvil. También se establecía un monto de $180.000 por el servicio, cifra que ahora ascendería a $240.000.

    Sin embargo, el nuevo planteo modificaría un aspecto clave: el mantenimiento de las máquinas dejaría de estar a cargo del Municipio.

    “Se nos hace imposible”: la advertencia del MTE

    El punto que generó mayor preocupación es la intención oficial de trasladar el mantenimiento de la maquinaria a la organización social. Para el MTE, esa exigencia resulta inviable desde el punto de vista económico y operativo.

    “Ahora nos ofrecen que el mantenimiento de las máquinas lo realicemos nosotros y se nos hace imposible”, subrayó Varela.

    Desde el movimiento aseguran que la situación actual ya es compleja debido a los costos operativos y las dificultades para sostener el servicio en condiciones adecuadas. Por eso, insisten en que el Estado debe garantizar los recursos básicos para que el trabajo pueda desarrollarse con continuidad y previsibilidad.

    El próximo lunes será determinante. Allí se conocerá si el Municipio mantiene su postura o si introduce modificaciones al convenio que permitan alcanzar un acuerdo. Mientras tanto, la incertidumbre se mantiene entre los trabajadores que dependen de esta actividad para sostener sus ingresos.

    imagen

    Cristina Varela representante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)

