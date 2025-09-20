En el Hospital San José ya se vacuna contra el dengue: quiénes pueden recibir la dosis y cómo inscribirse

Para recibir la vacuna contra el dengue, los interesados deben registrarse en el portal Mi Salud Digital.

El Ministerio de Salud bonaerense puso en marcha la segunda etapa del Plan Provincial de prevención y acción frente al dengue , lo que permitió extender la campaña de vacunación a todas las personas de 15 a 59 años, hayan tenido o no la enfermedad.

Según informó la cartera sanitaria, en esta fase se enviaron 22.100 turnos a quienes ya se habían inscripto pero no habían sido convocados en la primera etapa por encontrarse fuera de la población prioritaria inicial. Ahora, cualquier persona dentro de esa franja etaria puede registrarse en el portal Mi Salud Digital y recibir su turno por correo electrónico con día, hora y vacunatorio asignado.

La ampliación de la campaña es posible gracias a la adquisición provincial de 500 mil dosis, que se van distribuyendo a medida que la producción lo permite. En Pergamino, el Hospital San José es el principal centro de referencia para recibir la inmunización.

En diálogo con este medio, María Tissera, vacunadora del Hospital San José, señaló que el operativo ya está en marcha: “Arrancamos el lunes pasado y ya estamos vacunando. Al principio el movimiento fue más tranquilo, pero promediando la semana vimos que la demanda creció bastante en el vacunatorio”.

Consultada sobre la disponibilidad de dosis, la profesional aclaró: “Sí, tenemos vacunas. Entregaron bastantes y además la Provincia envió más para hacer frente a la demanda. Siempre que llega un envío también nos mandan un listado con las personas que deben ser inmunizadas, porque se registraron previamente en Mi Salud Digital”.

El vacunatorio del Hospital San José funciona de lunes a viernes de 7:00 a 17:00, y solo pueden acceder quienes figuran en el listado oficial enviado por Provincia.

“Todas las personas que se quieran vacunar contra el dengue tienen que registrarse primero y después esperar el mail con el turno. Nosotros también llamamos a la gente del listado, si tenemos los teléfonos, o hacemos territorio para que se acerquen a vacunarse”, detalló Tissera.

Aedes Aegypti

Quiénes pueden vacunarse

Hasta el inicio de esta segunda etapa, la campaña estaba dirigida a personas de entre 15 y 59 años que ya habían tenido la enfermedad. Ahora, en cambio, se abre la posibilidad a todos los interesados dentro de esa franja etaria, incluso si nunca atravesaron un cuadro de dengue.

Sin embargo, existen criterios específicos a tener en cuenta. “La vacuna también se aplica a personas que no tuvieron dengue, pero que presentan factores de riesgo como diabetes, hipertensión arterial u obesidad mórbida. Además, es fundamental respetar que deben pasar al menos seis meses desde que se cursó la enfermedad para poder recibir la dosis”, explicó la vacunadora del San José.

Es importante subrayar que se trata de una vacuna de virus vivo atenuado, lo que implica ciertas contraindicaciones:

*No puede aplicarse en embarazadas.

*No está indicada para personas en período de lactancia.

*No se recomienda en pacientes inmunocomprometidos.

*Esquema completo y riesgos del segundo contagio

*La inmunización contra el dengue requiere un esquema de dos dosis, aplicadas con un intervalo de tres meses.

“No alcanza con una sola aplicación, el esquema se completa con dos dosis. Por eso insistimos en que la gente no solo inicie, sino que vuelva para recibir la segunda vacuna en el plazo correspondiente”, aclaró Tissera.

La especialista también destacó la importancia de proteger especialmente a quienes ya atravesaron un primer episodio de dengue: “La vacuna se vuelve muy importante sobre todo en las personas que ya tuvieron dengue, porque un segundo contagio puede ser más peligroso. Ahí es cuando aparecen las complicaciones más severas”.

Prevención en los hogares

La estrategia de inmunización se acompaña con campañas de prevención comunitaria, ya que el dengue es transmitido por el mosquito Aedes Aegypti y no de persona a persona. Este insecto deposita sus huevos en recipientes con agua acumulada dentro o alrededor de las viviendas.

En este sentido, Tissera enfatizó que la vacuna es solo una parte de la solución:

“Además de vacunarse, es clave que la gente elimine los lugares donde el mosquito puede criarse. Con pequeñas tareas de higiene y descacharrado podemos evitar que el Aedes Aegypti pulule por los domicilios”.

Otras vacunas en el San José

El vacunatorio del Hospital San José no solo aplica la dosis contra el dengue. Allí también se colocan otras vacunas fundamentales para la salud comunitaria.

Actualmente se está avanzando con la vacunación de ingreso escolar, destinada a los niños mayores de cinco años que el año próximo comienzan primer grado y que deben contar con cuatro dosis obligatorias antes de iniciar la primaria.

Además, en Pergamino continúa activa la campaña contra la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA), una enfermedad endémica en la región. “Es una vacuna que en nuestra zona es crucial y también la estamos aplicando”, explicó Tissera.

El personal del vacunatorio, por otra parte, realiza un trabajo territorial, asistiendo a semilleros y espacios comunitarios, para garantizar que todas las poblaciones tengan acceso a la inmunización correspondiente.

Una apuesta a la salud pública

Con la extensión de la campaña contra el dengue, la provincia de Buenos Aires busca reducir los riesgos de nuevos brotes en la próxima temporada estival. La compra de medio millón de dosis representa una inversión estratégica en salud pública, y la participación activa de hospitales como el San José asegura que la vacuna llegue de manera efectiva a la población.

El desafío, ahora, es sostener la demanda y garantizar que quienes inicien el esquema lo completen en tiempo y forma. En palabras de Tissera: “La vacuna está disponible, es gratuita y es muy importante que la gente se vacune. Tenemos que cuidar a toda la comunidad, y la vacunación es una herramienta fundamental junto con la prevención en los hogares”.

Dato útil

