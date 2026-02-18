Una mujer chocó en auto contra un poste de tendido telefónico y abandonó la escena dejando una adolescente herida

El automóvil Fiat Palio Weekend conducido por una mujer quien habría abandonado la escena del siniestro dejando a una menor malherida.

Un siniestro vial ocurrido en Pergamino dejó a una adolescente de 14 años lesionada luego de que la conductora del vehículo en el que viajaba chocara contra un poste y se retirara del lugar antes de la llegada policial en el barrio Kennedy. La menor fue trasladada al Hospital San José y se inició una causa por lesiones culposas.

Un preocupante episodio de tránsito se registró este martes en la ciudad de Pergamino, cuando una mujer que conducía un automóvil perdió el control del vehículo, impactó contra un poste de madera y se retiró de la escena dejando a una adolescente lesionada en el interior del rodado.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Don Bosco y Gálvez, donde, por causas que se tratan de establecer, un automóvil marca Fiat Palio Weekend colisionó contra una estructura que sostiene cables de telefonía.

De acuerdo a la información oficial suministrada por la Comisaría Segunda, el alerta ingresó a través de un llamado al 911 que daba cuenta del choque. Al arribar al lugar, el personal policial constató que la conductora ya no se encontraba allí.

Según se informó, la mujer se habría retirado del lugar con uno de los menores que viajaban en el vehículo, dejando en el interior a una adolescente de 14 años, quien permanecía en el sitio al momento de la llegada de los efectivos.

La adolescente, estudiante y domiciliada en esta ciudad, fue asistida por una unidad del SAME y trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos San José para su evaluación médica preventiva. La profesional que la examinó determinó que presentaba lesiones que no revisten riesgo de vida.

Investigación por lesiones culposas

La causa fue caratulada como “lesiones culposas” e instruida bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo de la fiscal Rita Huerta, quien dispuso las actuaciones de rigor.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, encabezado por el oficial ayudante Nicolás Maiorano, con el objetivo de realizar las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro vial.

Asimismo, el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la dependencia se abocó a la identificación formal de la conductora y a establecer las circunstancias en que se produjo el abandono del lugar tras el choque.

Un hecho que agrava la situación

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el retiro de la escena sin aguardar la asistencia de las autoridades podría agravar la situación procesal de la conductora, dado que en el vehículo viajaban menores de edad.

La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas horas, a partir de los informes médicos y las pericias accidentológicas.

El siniestro vial volvió a poner en foco la importancia de respetar las normas de tránsito y actuar con responsabilidad ante un siniestro vial, especialmente cuando hay menores involucrados.