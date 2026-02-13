Un paciente de salud mental arrojó agua caliente y lesionó a una trabajadora del Hospital San José

El pabellón de salud mental del Hospital San José fue escenario del violento incidente que dejó lesionada a una mujer.

Una trabajadora del sector de salud mental del Hospital San José de Pergamino sufrió quemaduras leves luego de que un paciente ambulatorio le arrojara agua caliente y la amenazara con un cuchillo. El episodio ocurrió al mediodía de este jueves y derivó en actuaciones judiciales.

El violento episodio se registró este jueves alrededor de las 12:00 en el área de salud mental del Hospital San José, ubicado en Liniers 950. La intervención policial quedó asentada en el marco de la IPP Nº 12-00-001038-26, caratulada como amenazas y lesiones leves, con intervención de la UFI y el Juzgado Nº 3 del fiscal Nelson Mastorchio.

De acuerdo con el acta de procedimiento confeccionada por personal de la Policía Adicional (POLAD) que presta servicio en el nosocomio, la trabajadora —una mujer de 48 años que cumplía funciones en el sector de centro de día— fue increpada por un paciente ambulatorio de salud mental que exigía que le entregaran agua caliente de inmediato.

Siempre según la reconstrucción oficial, el hombre manifestó que no estaba dispuesto a esperar y, en ese contexto, tomó un cuchillo tipo Tramontina y lanzó una amenaza directa contra la empleada. Acto seguido, le arrojó el contenido de agua caliente, provocándole quemaduras en distintas partes del cuerpo.

La víctima fue asistida y las lesiones fueron certificadas como de carácter leve. No obstante, el episodio generó conmoción entre el personal del área, dado el nivel de agresividad desplegado en un espacio destinado a la atención y contención de pacientes.

Tras la intervención policial, la Fiscalía dispuso la notificación de la formación de la causa al imputado, el comparendo ante el cuerpo médico y la imposición de una prohibición de acercamiento en carácter de urgencia, además de otras diligencias procesales de rigor.

Tensión en ámbitos de atención

El caso reabre el debate sobre las condiciones de trabajo en ámbitos vinculados a la salud mental y la necesidad de protocolos de seguridad adecuados para el personal que desempeña tareas de asistencia.

Si bien el agresor es un paciente ambulatorio que recibe tratamiento, la situación derivó en un hecho penal que ahora será evaluado por la Justicia, tanto en lo referido a la conducta desplegada como al contexto clínico del involucrado.

El Hospital San José es el principal centro de atención pública de Pergamino y concentra una importante demanda en el área de salud mental, donde profesionales y trabajadores desarrollan tareas asistenciales con pacientes de diversa complejidad.

La investigación continuará para determinar con precisión las circunstancias del hecho y las medidas que correspondan adoptar en el marco judicial.