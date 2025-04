Uso obligatorio del casco: la Municipalidad de Pergamino endurece controles en estaciones de servicio

Una de estas acciones más significativas impulsadas por la Secretaría de Seguridad, a través de la Subsecretaría de Inspección General y Tránsito, fue una notificación a las estaciones de servicio del Partido de Pergamino . En dicho comunicado se estipula la prohibición de venta de combustible a motociclistas y acompañantes que no lleven puesto el casco de seguridad al momento de cargar combustible. Como complemento, los agentes municipales ya habían colocado carteles con la leyenda: “Sin casco no hay combustible”, en un intento de reforzar visualmente la normativa y generar conciencia inmediata en los puntos de carga.

Estas medidas se enmarcan en una campaña integral de concientización que busca no sólo aplicar sanciones, sino también modificar hábitos arraigados. “El casco es un elemento primordial para la seguridad de los motociclistas. No se trata sólo de cumplir con la ley, sino de preservar vidas”, subrayaron desde el área municipal.

Además, el artículo Nº 6 de la ordenanza municipal dispone que el personal de Tránsito está autorizado a remover y secuestrar motocicletas si se detecta que el conductor o su acompañante no utilizan el casco, lo usan de manera incorrecta o si el mismo no cumple con las características técnicas y homologaciones exigidas por la legislación vigente. Esta medida busca actuar no sólo desde la prevención, sino también desde la sanción efectiva.

Multas y resistencia comercial

Desde el área de Inspección General remarcaron que aún persiste una fuerte resistencia cultural al uso del casco. “Es fundamental trabajar en la concientización porque todavía hay personas que consideran el uso del casco como una opción y no como una obligación legal. Cambiar esta mentalidad lleva tiempo y requiere constancia”, se indicó.

Aunque en un principio algunos expendedores de combustible manifestaron su disconformidad con la medida de no cargar nafta a quienes no usen casco, alegando que no les corresponde ejercer funciones de control, hoy en día las estaciones de Pergamino cumplen la normativa durante buena parte del día. No obstante, el cumplimiento se vuelve más laxo en algunos momentos, donde las infracciones son más frecuentes y el control, más difícil de sostener.

Pergamino cuenta con una gran cantidad de motos empadronadas y, sin embargo, una parte considerable de sus conductores no respeta las normativas vigentes. Según datos del sistema público municipal, en los últimos años se registraron miles de accidentes en los que participaron vehículos de dos ruedas. A nivel internacional, se estima que la probabilidad de muerte en un accidente para un motociclista es 13 veces mayor que para un automovilista.

Desde Inspección General indicaron que los operativos se realizan a diario en calles y avenidas de mayor circulación. “No sólo se sanciona la falta de casco. También se actúa ante la ausencia de otros elementos obligatorios de seguridad y ante modificaciones ilegales como los caños de escape tipo competición, que generan ruidos excesivos y están prohibidos”, explicaron.

El desafío no es menor. “Hay personas que sistemáticamente incumplen la normativa y, como sociedad, debemos actuar para evitar que se sigan produciendo tragedias evitables”, afirmaron desde el área de control. A su vez, señalaron que “los agentes municipales trabajan con dedicación todos los días, aunque no faltan quienes interpretan estas intervenciones como una persecución. Sin embargo, lo único que se busca es salvar vidas y garantizar un tránsito más seguro para todos”.