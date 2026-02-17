Monotributistas: ventajas por pago anticipado de la Monotasa

La Secretaría de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Pergamino recuerda a los contribuyentes monotributistas, que el 20 de febrero vence el pago anticipado anual del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.

La Secretaría de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Pergamino recuerda a los contribuyentes monotributistas, que el viernes 20 de febrero próximo vence el pago anticipado anual del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotasa) y habrá un beneficio extra.

Así, el Decreto Nº 3766/2025 establece una ventaja para quienes cancelen el monto anual en la mencionada fecha. La norma expresa que “se establece el vencimiento del pago total anual año 2026 con el veinte por ciento (20%) de descuento para quienes cancelen el pago hasta el 20 de febrero de 2026”.



Municipalidad de Pergamino De esta manera, la Municipalidad de Pergamino suma un beneficio extra para los pequeños contribuyentes monotributistas, ya que además de pagar una tasa inferior al régimen general; la posibilidad de pagar de forma anticipada permite congelar la deuda y un 20% de descuento.

