miércoles 11 de febrero de 2026
    • El próximo miércoles el Área de Discapacidad visitará El Socorro y evalúan sumar recorridas mensuales

    El operativo territorial que Discapacidad del Municipio de Pergamino viene desarrollando desde principios de enero registra una amplia convocatoria.

    11 de febrero de 2026 - 14:28
    El miércoles 18, en El Socorro, continuará el calendario de visitas del área de Discapacidad.

    El miércoles 18, en El Socorro, continuará el calendario de visitas del área de Discapacidad.

    PERGAMINO AL DIA

    Desde comienzos de enero, la Municipalidad de Pergamino está llevando adelante una recorrida territorial por las distintas localidades del Partido con el objetivo de brindar asesoramiento integral a personas con discapacidad, a sus familias y a los sistemas de apoyo. La propuesta, impulsada por el Área de Discapacidad, viene teniendo una respuesta muy positiva, con una importante participación de vecinos en cada Delegación visitada.

    En este marco, el próximo miércoles el equipo técnico estará presente en El Socorro, dando continuidad a un cronograma que se viene desarrollando durante los meses de verano y que ya alcanzó a varias comunidades del interior del distrito.

    Amplia convocatoria y posible continuidad

    La coordinadora del Área de Discapacidad, Belén Busalacchi, destacó que la iniciativa no solo facilita el acceso a la información y a los trámites, sino que también fortalece el vínculo directo con los vecinos.

    “Desde principios de enero estamos recorriendo los pueblos del Partido para acercarnos a quienes, por distintos motivos, no pueden trasladarse hasta la sede central. La respuesta viene siendo muy buena y en cada localidad encontramos una amplia convocatoria”, señaló en diálogo con LA OPINIÓN.

    A partir de la experiencia recogida en estas primeras semanas, el área está evaluando la posibilidad de establecer visitas mensuales en aquellas localidades donde se registra una demanda superior. La intención es sostener la presencia territorial y garantizar un acompañamiento más frecuente en los casos que así lo requieran.

    Asesoramiento integral y visitas domiciliarias

    El operativo cuenta con un equipo técnico especializado que atiende consultas en cada Delegación, orienta sobre trámites y brinda información vinculada a derechos, prestaciones y recursos disponibles.

    Además, cuando la situación lo requiere, se coordinan visitas domiciliarias con la intervención de una trabajadora social, lo que permite realizar un abordaje integral y personalizado. De esta manera, mientras una parte del equipo permanece en la Delegación local atendiendo a los vecinos, otra se traslada a los domicilios previamente identificados, asegurando que el asesoramiento llegue a todos los rincones del Partido.

    El acompañamiento incluye gestiones administrativas, orientación sobre acceso a derechos, información sobre prestaciones vigentes y seguimiento de situaciones que requieren un abordaje social más profundo.

    Inclusión con presencia en cada pueblo

    La recorrida se inscribe en una política sostenida de inclusión que el Municipio viene implementando desde el Área de Discapacidad, entendiendo que no todas las personas pueden trasladarse hasta la ciudad cabecera para realizar consultas o trámites.

    “Estar en el territorio permite que los vecinos conozcan de primera mano el trabajo que desarrollamos. Muchas veces el contacto es telefónico, pero el encuentro cara a cara genera otra cercanía y facilita el acompañamiento”, explicó Busalacchi.

    La iniciativa también fortalece el trabajo articulado con los delegados y delegadas de cada localidad, quienes colaboran en la organización de las jornadas y en la detección de necesidades específicas.

    Cronograma confirmado

    El calendario de visitas continúa de la siguiente manera:

    El Socorro: miércoles 18 de febrero

    Manuel Ocampo: martes 24 de febrero

    Mariano Benítez: miércoles 25 de febrero

    Desde la Municipalidad invitan a las personas interesadas a acercarse a la Delegación correspondiente en la fecha indicada para recibir asesoramiento y acompañamiento.

    Con esta modalidad de trabajo, el Municipio consolida una estrategia de inclusión que se construye en cada pueblo del Partido de Pergamino, con presencia activa, escucha atenta y respuestas concretas para quienes más lo necesitan.

