Pergamino se llena de música y romance con una noche especial en el Paseo Ribereño

El Paseo Ribereño será el punto de encuentro para una velada distinta este viernes 13 de febrero, cuando se realice Vibra el Amor, la primera edición de un ciclo de eventos temáticos impulsado por la Municipalidad de Pergamino . La propuesta, de acceso libre y gratuito, busca ofrecer una experiencia cultural integral para celebrar el Día de los Enamorados en un entorno natural y festivo.

La actividad se desarrollará en el sector comprendido entre Dr. Alem y 25 de Mayo, a la vera del Arroyo Pergamino , y contará con una atractiva programación que combinará música en vivo, sets de DJ’s, opciones gastronómicas, juegos, sorteos y espacios especialmente ambientados para sacarse fotos.

Sobre el escenario se presentarán Pablo y Connie, Sunset y distintos DJ’s que recorrerán clásicos musicales pensados para todas las edades, acompañados por un show de luces que aportará un clima especial a la noche.

El subsecretario de Cultura, Diego Morello, explicó que el objetivo del ciclo Vibra es “crear espacios de encuentro intergeneracional, donde la música funcione como un lenguaje común”. En ese sentido, remarcó que esta primera edición estará atravesada por la temática del amor, “entendido en todas sus formas y expresiones”.

A su vez, el director de Juventud, Axel Toledo, señaló que se trata de una propuesta innovadora que incluye no solo espectáculos artísticos, sino también un paseo gastronómico, un stand fotográfico y actividades destinadas a familias y parejas. Además, habrá presencia de stands institucionales vinculados a la promoción de vínculos saludables y el cuidado.

“La idea es que la noche comience en Vibra el Amor, con la participación de vecinos y familias. El único requisito es tener ganas de disfrutar y celebrar el amor en todas sus expresiones”, concluyó Morello.