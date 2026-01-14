miércoles 14 de enero de 2026
    Urquiza y la región palpitan una nueva edición del Festival de la Tierra Fértil

    La tradicional fiesta popular en Urquiza volverá a reunir música, danza, gastronomía y emprendedores el próximo sábado 24, con entrada libre y gratuita.

    14 de enero de 2026 - 14:17
    Como en ediciones anteriores del Festival de la Tierra Fértil, en el escenario se presentarán reconocidos artistas y agrupaciones regionales.

    DANIELA POLOLA
    En Urquiza. Una programación pensada para que las familias puedan disfrutar de la jornada completa en un ambiente festivo y al aire libre.

    DANIELA POLOLA

    El pueblo de Urquiza y toda la región ya palpitan la 12ª edición del Festival de la Tierra Fértil, un evento que se ha consolidado como un punto de encuentro cultural y social, destacando las raíces, el trabajo colectivo y la identidad local. La celebración tendrá lugar el próximo 24, a partir de las 20:00, en la Plaza Central de la vecina localidad, con acceso libre y gratuito.

    En el escenario se presentarán reconocidos artistas y agrupaciones regionales como 100% Santa Fe, Baila Conmigo, A Paso Firme, Raíces, León Talense y el Cuerpo Municipal de Danzas, ofreciendo un espectáculo variado que recorrerá distintos ritmos y expresiones del folclore y la música popular.

    Como en cada edición, el festival contará con puestos de artesanos y emprendedores, junto a un sector gastronómico con una amplia variedad de comidas a precios accesibles, pensado para que las familias puedan disfrutar de la jornada completa en un ambiente festivo y al aire libre.

    La conducción estará a cargo de Carlos Céccoli, Claudio Santamaría —ex delegado del pueblo e impulsor de esta iniciativa— y Daniela Polola, quienes acompañarán el desarrollo del evento desde el escenario.

    Festival de la Tierra Fértil: habrá sorteos

    Además, los asistentes podrán participar de sorteos de una bicicleta rodado 29, reposeras y una conservadora, adquiriendo un número por $3000. Lo recaudado será destinado a solventar los gastos de organización del festival. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con integrantes de la Asociación Civil de la Tierra Fértil.

    Desde la organización informaron que no se permitirá el ingreso con conservadoras y recomendaron al público llevar repelente y reposeras para mayor comodidad. Para más información y novedades, se puede seguir el Instagram oficial @tierrafertilurquiza.

    La Provincia habilita a vecinos y pymes a generar energía renovable y vender el excedente

    El Gobierno aumenta hasta 19% los peajes en las rutas concesionadas a Corredores Viales

    Reconocen a Pergamino por su política de arbolado urbano y cuidado ambiental

    Alertan sobre la presencia de alacranes en Pergamino y refuerzan medidas de prevención

