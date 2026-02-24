martes 24 de febrero de 2026
    • Cultura y espectáculos

    Más de 200 vecinos disfrutaron con Para Anormales en una noche de teatro y reflexión

    Con una destacada convocatoria y una noche ideal, el domingo culminó el ciclo Teatro Bajo las Estrellas en el Anfiteatro Ugarte con la obra Para Anormales.

    24 de febrero de 2026 - 12:03
    El elenco local recibe el aplauso de familias y vecinos que respondieron masivamente a la propuesta teatral Para Anormales.

    El elenco local recibe el aplauso de familias y vecinos que respondieron masivamente a la propuesta teatral Para Anormales.

    PRENSA
    El público acompañó una noche de teatro y reflexión en el ciclo Teatro Bajo las Estrellas.

    El público acompañó una noche de teatro y reflexión en el ciclo Teatro Bajo las Estrellas.

    Modo verano. La gran convocatoria reafirmó el interés de la comunidad por las actividades culturales gratuitas.

    Modo verano. La gran convocatoria reafirmó el interés de la comunidad por las actividades culturales gratuitas.

    Más de 200 personas disfrutaron de Para Anormales (o Paranormales), una aclamada comedia dramática que, con inteligencia y sensibilidad, interpela al espectador sobre los prejuicios y las contradicciones sociales. La obra, escrita por Matías del Federico y Daniel Veronese, y dirigida por José Neme Carenzo y Fabricio Sceglio, ofreció una puesta intensa y dinámica que mantuvo al público atento de principio a fin.

    Para Anormales

    La trama expone la discriminación y la hipocresía de un grupo de padres que busca expulsar a un niño con síndrome de Asperger de la escuela a la que asisten sus hijos. A través de situaciones cotidianas que oscilan entre el humor y la tensión dramática, la obra deja al descubierto la falta de empatía y los discursos políticamente correctos que muchas veces encubren actitudes excluyentes. El resultado es un espejo incómodo pero necesario sobre los vínculos sociales y los límites de la tolerancia.

    El elenco local, integrado por Luis Furlano, Marita Cittadini, Lorena Clavelino, Ivana Nime, Ernesto Carenzo y Julia Benedettini, brindó interpretaciones sólidas y comprometidas. Con gran manejo de los tiempos escénicos y una marcada química grupal, lograron transmitir la complejidad emocional de cada personaje, cosechando el cálido y sostenido aplauso del público presente.

    Teatro Bajo las Estrellas

    El ciclo, con entrada libre y gratuita, fue organizado por la Subsecretaría de Cultura y la Dirección de Juventud en el marco del programa Modo Verano, una propuesta integral que impulsa más de 60 actividades en 60 días, pensadas para que los vecinos disfruten de alternativas culturales, recreativas y artísticas en distintos puntos de la ciudad.

    Teatro Bajo las Estrellas no solo acercó producciones teatrales locales al público, sino que también fortaleció la idea de una cultura accesible, descentralizada y al alcance de todos. “La gran respuesta del público durante cada jornada reafirma el interés de la comunidad por las propuestas culturales de calidad y el compromiso de los elencos locales”, expresó el subsecretario de Cultura, Diego Morello.

    Temas
