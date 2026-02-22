domingo 22 de febrero de 2026
    El Socorro y Urquiza se preparan para vivir una gran noche de Carnaval

    Tras la reprogramación la celebración en El Socorro se realizará el sábado 28 y se suma Urquiza con shows en vivo, comparsas y entrada libre y gratuita.

    22 de febrero de 2026 - 08:02
    Color, música y espuma será el clima de carnaval en los pueblos del Partido de Pergamino.

    IMAGEN ILUSTRATIVA

    La fiesta de Carnaval en los pueblos continúa su recorrido y tendrá su próxima parada el sábado 28, en El Socorro y en Urquiza.

    En El Socorro será a partir de las 19:00, con una jornada que promete color, música y alegría para vecinos y visitantes de toda la región en la Plaza del Reencuentro.

    El evento, que debió posponerse debido a las condiciones climáticas, regresa con una propuesta renovada y pensada para todas las edades. Bajo el lema “El Socorro es Carnaval”, la celebración contará con espectáculos en vivo, desfile de comparsas y carrozas temáticas, paseo de artesanos, patio gastronómico y la tradicional fiesta de la espumita, además de juegos y actividades para los más pequeños.

    Sobre el escenario principal se presentarán La Nueva Mákina y Madeleine, quienes aportarán ritmo y energía a una noche que se anticipa multitudinaria.

    El desfile contará con la participación de las comparsas: Ya Verás, Tercera Edad, La Quebradora, Los Innombrables y su Murga, y El Rejunte.

    Cada agrupación sumará su impronta, vestuario y coreografías para llenar de brillo y color las calles del pueblo.

    El patio gastronómico ofrecerá una amplia variedad de comidas, bebidas y postres, por lo que no estará permitido el ingreso con conservadoras. Desde la organización recomiendan asistir con reposera y, sobre todo, con muchas ganas de divertirse y compartir una noche que reafirma el espíritu festivo y comunitario de los pueblos.

    Carnaval en Urquiza

    En el pintoresco pueblo de Urquiza, la fiesta también tendrá su gran noche de celebración. El encuentro se realizará en la plaza central, con entrada libre y gratuita, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de una jornada pensada para toda la familia.

    El escenario principal vibrará con la música en vivo de las agrupaciones Suena mi Cumbia y Dani y La Nueva Sensación, que pondrán ritmo y alegría a la noche con un repertorio ideal para bailar y celebrar. A su vez, se suma la energía contagiosa de la batucada Yarabi de Arrecifes, que aportará todo el color y la fuerza del carnaval con su despliegue de percusión y baile.

    Además del espectáculo artístico, el evento contará con un paseo de artesanos y emprendedores locales, donde el público podrá recorrer stands con productos regionales, artesanías y propuestas gastronómicas.

    En esta oportunidad, los organizadores sugieren que los asistentes concurran con su propia comida, espumita y reposeras, para disfrutar cómodamente de una noche al aire libre.

    “El evento se realiza gracias al acompañamiento de la comunidad”, destacaron desde la organización, resaltando el espíritu participativo que hace posible esta celebración popular.

