Angel Ricardo Juárez fue recordado en la VI Bienal Internacional de Arte Contemporáneo

Jorge Costa se dirigió a los presentes con emotivas palabras para recordar al maestro y amigo Angel Ricardo Juárez.

Este domingo culminó en Ushuaia la VI Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Argentina , un encuentro que convocó a creadores de distintos puntos del mundo bajo el lema “Cómo exponer en el fin del mundo”. Durante varios días, la capital fueguina se convirtió en epicentro del arte contemporáneo, con exposiciones, ventas de obras e instancias de intercambio que consolidaron su perfil cultural a nivel internacional.

Con artistas provenientes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Estados Unidos, Israel, México, Panamá, Paraguay, Suecia y Uruguay , la Bienal ofreció un espacio de visibilidad y proyección global para sus participantes. El evento fue declarado de Interés Provincial por la Legislatura de Tierra del Fuego y de Interés Municipal por la Municipalidad de Ushuaia .

La organización estuvo a cargo de la licenciada María Elena Beneito , referente en la promoción del arte contemporáneo, quien destacó el carácter federal e internacional de la convocatoria.

Pergamino estuvo representada por la Escuela de Rancagua , a través de los artistas Jorge Costa, Gabriela Scoda y Judith Silva , discípulos del maestro Angel Ricardo Juárez , fallecido en diciembre de 2023. La presencia del grupo no solo significó una participación artística, sino también un acto de memoria y reconocimiento a quien fuera creador de un movimiento que trascendió fronteras.

Precisamente el sábado se realizó un homenaje a Juárez, en una ceremonia cargada de emoción. Participaron los artistas pergaminenses junto a Beneito y al historiador del arte Gregorio Luke, integrante del jurado de la Bienal de Florencia en Italia y la última persona en entrevistarlo en esa ciudad pocos días antes de su fallecimiento.

Durante el acto, Jorge Costa —discípulo y amigo del maestro— resaltó la obra y la humildad de Juárez, subrayando su legado artístico y humano. Luke, por su parte, destacó la relevancia del movimiento y la proyección internacional de la Escuela de Rancagua, cuyo ideario llegó incluso a Florencia, una de las cunas del arte mundial. El encuentro cerró con palabras de Beneito y la proyección de imágenes que recorrieron la obra y trayectoria del artista.

Angel Ricardo Juárez: un legado que trasciende

El homenaje incluyó un Premio Por su Presencia en Espíritu y la lectura de un texto escrito y leído por Jorge Costa, donde definió a Juárez como “pintor, maestro del alma, creador de la Escuela de Rancagua y amigo querido”. En sus palabras evocó la experiencia de ingresar por primera vez a su galería, ese “universo donde el color tenía voz y el silencio tenía música”.

Costa recordó que el maestro no solo enseñaba técnica, sino una forma de entender el arte como expresión honesta del corazón. “Un trazo no es solo una línea, sino un impulso; un color no es solo un tono, sino una emoción”, expresó en uno de los pasajes más conmovedores.

La Escuela de Rancagua —movimiento nacido de la identidad profunda y las raíces de Juárez— fue definida como un espacio de espíritu más que de estilos, un ámbito donde se aprendía a descubrir belleza en lo cotidiano y a trabajar con sensibilidad, dedicación y valentía creativa.

“El no solo pintaba cuadros. Pintaba personas”, concluyó Costa, sintetizando el sentimiento compartido por discípulos y colegas.

Reconocimiento internacional

El domingo tuvo lugar la ceremonia de premiación. En ese marco, Jorge Costa recibió una Mención de Honor, reconocimiento que coronó la participación pergaminense en la Bienal.

El jurado internacional estuvo integrado por destacadas figuras: Walter Di Santo, titular de Estética en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de las Artes y presidente de la Asociación Belgraniana; Zulma García Cuerva, especialista en educación por el arte y muralista; Danilo Clement, máster en museología y jefe del consulado de Suiza en Tierra del Fuego y Santa Cruz; además de la propia Beneito.

Así, en el extremo sur del continente, bajo el lema que invita a “exponer en el fin del mundo”, la Bienal no solo mostró obras: también celebró trayectorias, sembró nuevos vínculos y reafirmó que el arte, cuando nace del compromiso y la humildad, no conoce fronteras.