sábado 28 de febrero de 2026
    • La SSN presentó el calendario de lanzamientos para su esquema de recolección y explotación de datos

    Innovación digital y modernización hacia una supervisión eficiente con alertas tempranas y monitoreo de riesgos.

    28 de febrero de 2026 - 09:52
    Este calendario establece las fases críticas para la recopilación de información estadística y operativa, orientada a mejorar la transparencia y la supervisión mediante herramientas de análisis de datos.

    Este calendario establece las fases críticas para la recopilación de información estadística y operativa, orientada a mejorar la transparencia y la supervisión mediante herramientas de análisis de datos. 

    ARGENTINA.GOB.AR.
    El esquema busca reemplazar los sistemas de reporte tradicionales por un modelo que permite agilidad, transparencia y calidad de datos.

    El esquema busca reemplazar los sistemas de reporte tradicionales por un modelo que permite agilidad, transparencia y calidad de datos.

    ARGENTINA.GOB.AR.

    En línea con su compromiso de modernización tecnológica y eficiencia, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) presentó el futuro modelo de Recolección y Explotación de Datos. Diseñado para consolidar un esquema completo de supervisión en el mercado asegurador, garantiza la disponibilidad de información y estadísticas oportunas.

    El nuevo modelo de supervisión transita hacia una evaluación anticipada y continua. Para lograrlo, incorpora un sólido monitoreo de riesgos, el cruce de bases de datos y la generación de alertas tempranas.

    Recopilación eficaz y microservicios

    Para alcanzar una recopilación eficaz de datos, la SSN implementó el uso de microservicios para el envío de información, lo cual permite un intercambio ágil de datos.

    • SINIAS: El nuevo Sistema Integral de Información y Análisis de Siniestros, encargado de registrar los siniestros por compañía y abarcando integralmente reclamos, reservas, pagos y recuperos.
    • RI: Orientado a la Información Financiera y de Solvencia.
    • SIEP: Enfocado en los datos de suscripción.

    Reemplazo de sistemas y calendario de implementación

    Este salto tecnológico permitirá modernizar los procesos y reemplazar, en el corto plazo, a diversos requerimientos históricos. Entre los sistemas que dejarán de utilizarse se encuentran el SINENSUP, el Sistema de Control de Fraudes IRIS, el Sistema PrismaNET y el Sistema Aero.

    El calendario de lanzamientos prevé una implementación progresiva. Las etapas de pruebas (Testing) para SINIAS y RI iniciarán en los próximos meses. De cara al futuro, el sistema RI pasará a producción con uso obligatorio en octubre de 2026, mientras que SINIAS será de uso obligatorio a partir de enero de 2027.

    Visualización y monitoreo estratégico

    La etapa de procesamiento y explotación de la información se complementará con novedosas herramientas de visualización y respuesta. En este sentido, la SSN disponibilizará nuevos reportes estadísticos y tableros a partir de la información recolectada, brindando herramientas valiosas para un conocimiento profundo de nuestro mercado asegurador.

    Fuente: Argentina.gob.ar.

