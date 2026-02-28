La SSN presentó el calendario de lanzamientos para su esquema de recolección y explotación de datos

El esquema busca reemplazar los sistemas de reporte tradicionales por un modelo que permite agilidad, transparencia y calidad de datos.

Este calendario establece las fases críticas para la recopilación de información estadística y operativa, orientada a mejorar la transparencia y la supervisión mediante herramientas de análisis de datos.

En línea con su compromiso de modernización tecnológica y eficiencia, la Superintendencia de Seguros de la Nación ( SSN ) presentó el futuro modelo de Recolección y Explotación de Datos. Diseñado para consolidar un esquema completo de supervisión en el mercado asegurador, garantiza la disponibilidad de información y estadísticas oportunas.

El nuevo modelo de supervisión transita hacia una evaluación anticipada y continua. Para lograrlo, incorpora un sólido monitoreo de riesgos, el cruce de bases de datos y la generación de alertas tempranas.

Para alcanzar una recopilación eficaz de datos, la SSN implementó el uso de microservicios para el envío de información, lo cual permite un intercambio ágil de datos.

Este salto tecnológico permitirá modernizar los procesos y reemplazar, en el corto plazo, a diversos requerimientos históricos. Entre los sistemas que dejarán de utilizarse se encuentran el SINENSUP, el Sistema de Control de Fraudes IRIS, el Sistema PrismaNET y el Sistema Aero.

El calendario de lanzamientos prevé una implementación progresiva. Las etapas de pruebas (Testing) para SINIAS y RI iniciarán en los próximos meses. De cara al futuro, el sistema RI pasará a producción con uso obligatorio en octubre de 2026, mientras que SINIAS será de uso obligatorio a partir de enero de 2027.

Visualización y monitoreo estratégico

La etapa de procesamiento y explotación de la información se complementará con novedosas herramientas de visualización y respuesta. En este sentido, la SSN disponibilizará nuevos reportes estadísticos y tableros a partir de la información recolectada, brindando herramientas valiosas para un conocimiento profundo de nuestro mercado asegurador.

Fuente: Argentina.gob.ar.