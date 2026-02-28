La SSN presentó el calendario de lanzamientos para su esquema de recolección y explotación de datos

En línea con su compromiso de modernización tecnológica y eficiencia, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) presentó el futuro modelo de Recolección y Explotación de Datos. Diseñado para consolidar un esquema completo de supervisión en el mercado asegurador, garantiza la disponibilidad de información y estadísticas oportunas.
El nuevo modelo de supervisión transita hacia una evaluación anticipada y continua. Para lograrlo, incorpora un sólido monitoreo de riesgos, el cruce de bases de datos y la generación de alertas tempranas.
Recopilación eficaz y microservicios
Para alcanzar una recopilación eficaz de datos, la SSN implementó el uso de microservicios para el envío de información, lo cual permite un intercambio ágil de datos.
- SINIAS: El nuevo Sistema Integral de Información y Análisis de Siniestros, encargado de registrar los siniestros por compañía y abarcando integralmente reclamos, reservas, pagos y recuperos.
- RI: Orientado a la Información Financiera y de Solvencia.
- SIEP: Enfocado en los datos de suscripción.
Reemplazo de sistemas y calendario de implementación
Este salto tecnológico permitirá modernizar los procesos y reemplazar, en el corto plazo, a diversos requerimientos históricos. Entre los sistemas que dejarán de utilizarse se encuentran el SINENSUP, el Sistema de Control de Fraudes IRIS, el Sistema PrismaNET y el Sistema Aero.
El calendario de lanzamientos prevé una implementación progresiva. Las etapas de pruebas (Testing) para SINIAS y RI iniciarán en los próximos meses. De cara al futuro, el sistema RI pasará a producción con uso obligatorio en octubre de 2026, mientras que SINIAS será de uso obligatorio a partir de enero de 2027.
Visualización y monitoreo estratégico
La etapa de procesamiento y explotación de la información se complementará con novedosas herramientas de visualización y respuesta. En este sentido, la SSN disponibilizará nuevos reportes estadísticos y tableros a partir de la información recolectada, brindando herramientas valiosas para un conocimiento profundo de nuestro mercado asegurador.
Fuente: Argentina.gob.ar.