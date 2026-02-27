viernes 27 de febrero de 2026
    • Cultura y espectáculos

    Música, cine, teatro y carnaval: la cartelera completa del fin de semana en Pergamino

    Estrenos de cine, tributos musicales, teatro, carnaval en los pueblos y propuestas culturales para toda la familia forman parte de una cartelera variada que invita a salir y disfrutar.

    Por Néstor Suárez
    27 de febrero de 2026 - 07:00
    Este sábado vuelven a presentarse Marcela Sánchez y Luciana Lucero con el espectáculo Zamba y Arrabal.

    Este sábado vuelven a presentarse Marcela Sánchez y Luciana Lucero con el espectáculo Zamba y Arrabal.

    @elyertacc

    Pergamino y las localidades del partido se preparan para un fin de semana con múltiples propuestas artísticas y recreativas. Desde el regreso de espectáculos musicales en formato íntimo hasta los esperados estrenos en la pantalla grande, pasando por noches de baile, teatro, tributos, encuentros culturales, carnavales populares y museos abiertos, la agenda ofrece opciones para todos los gustos y edades.

    Microteatro Pergamino

    A media luz

    Este viernes vuelve a escena en Micro Teatro Pergamino el show musical íntimo A media luz. Canciones, boleros y emociones con Mercedes Yañez y Nazareth Gill, con dirección de Rafa Rivas.

    Chile 798, a las 21:00. Reservas al 2477 464683. Instagram: microteatropergamino.ok

    Cinema Pergamino

    Dos estrenos

    Este viernes Cinema Pergamino renueva su cartelera de películas. Se estrenan: Playa de Lobos y Scream 7, y continúan en cartel: Cumbres borrascosas, Zootopía y Goat.

    Complejo LA OPINION Plaza. Teléfono fijo: 2477 414211 (por la tarde). Instagram: @cinemaperga

    Douglas Haig

    Música y baile

    Este viernes y sábado habrá música y baile en el Buffet88 de la sede del Club Douglas Haig. Este viernes se presenta Luis Claudio; el sábado vuelve la agrupación La Adictiva. En ambas jornadas complementa musicalmente el DJ Gustavo.

    San Nicolás 44. Viernes y sábado a las 21:30. Anticipadas $5000 antes del mediodía del mismo día. Más datos y reservas al 2477 454321.

    Ritmo Club

    Condenaditos y Esteban Bianco

    Este viernes se presenta en Ritmo Club la banda Condenaditos, con un propuesta de rock nacional. Participan: Benja Solmi, Fer Vilches, Los Mellis Montero y Fer Pérez. El sábado, el humorista Esteban Bianco vuelve con sus shows de música e imitaciones.

    Avenida Alsina 950, a las 21:30. Entrada a $5000. Reserva de mesas al 2477 318000 (solo WhatsApp). Instagram: @ritmoclubrestobar

    Florentino Teatro Bar

    Tributo a Joaquín Sabina

    Este viernes, vuelve a Florentino Talhamy y Cía con un tributo a Joaquín Sabina. Pepe Táljame (voz), Chelo Arce (guitarra), Diego Casafú (teclado) y Mario Olivera (saxo), repasarán los éxitos del cantautor español.

    Lorenzo Moreno 982, a las 21:30. Reservas al 2477 554459. Instagram: florentino.teatrobar

    El Socorro

    Carnaval

    Este sábado en el pueblo de El Socorro se llevará a cabo la celebración de Carnaval en la Plaza del Reencuentro con espectáculos en vivo, desfile de comparsas y carrozas temáticas, paseo de artesanos, patio gastronómico y la tradicional fiesta de la espumita, además de juegos y actividades para los más pequeños. Sobre el escenario principal se presentarán La Nueva Mákina, Madeleine y El Tigre Goro.

    Desde las 19:00. Entrada libre y gratuita. Habrá patio gastronómico. No se permitirá el ingreso con conservadoras.

    Urquiza

    Carnaval

    Este sábado en el pueblo de Urquiza, la celebración de Carnaval se realizará en la plaza central, con entrada libre y gratuita. El escenario principal vibrará con la música en vivo de las agrupaciones Suena mi Cumbia y Dani y La Nueva Sensación. El evento contará con un paseo de artesanos y emprendedores locales.

    Desde las 19:00. Los organizadores sugieren que los asistentes concurran con su propia comida, espumita y reposeras.

    Habemus Theatrum

    El paraíso en un pudridero

    Este sábado, Habemus Theatrum abre su temporada teatral con la obra El paraíso en un pudridero, con dirección de Gustavo Bevacqua y Luis Furlano. Actúan: Fernanda Skako, Yésica Lucero, Sabrina Boldrini, Joaquín Fontana, Cesia Valverde, Silvia Safar y Pablo Ábrego.

    Jujuy 227, a las 21:30. La obra vuelve a escena el domingo a las 20:30. Reservas al 2477 451467.

    Espacio Calma

    Héctor Biscayart

    Este sábado en Espacio Calma –un nuevo reducto cultural en la ciudad- se presentará el músico local Héctor Biscayart con un unipersonal de rock nacional.

    San Juan 1211, a las 21:00. Anticipadas $12000 (incluye sandwich, cerveza y show).

    El Yerta Club Cultural

    Canciones de agua y Zamba y Arrabal

    La programación de este fin de semana en El Yerta Club Cultural es la siguiente: Este viernes se presenta Canciones de agua. La propuesta musical estará coordinada por José Librandi, con un repertorio popular, en combinación con narraciones de Gabi Cárcamo y el análisis de Pato Holeywell (Al sobre). El sábado vuelven a presentarse Marcela Sánchez y Luciana Lucero con el espectáculo Zamba y Arrabal, acompañadas por cinco músicos: Cecilia Manzoni (piano y acordeón, Eduardo Cruz (bajo y contrabajo), José Temprana (percusión), Federico Izzo (violín) y Ger Ferrari (guitarra). (Anticipadas: 12000).

    Estrada 1953, a las 21:00. Entradas al 2477 550011 o al Instagram @elyertacc

    Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio.

    Casa Natal Illia

    Visita al Museo

    El Museo, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene visitas guiadas los días sábados, de 17:00 a 19:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Entrada libre y gratuita.

    Avenida Jáuregui y Becerra.

    Mariano Benítez

    Museo Batallas de Cepeda

    El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, se puede visitar los días feriados, sábados y domingos de 17:30 a 20:30. Como siempre, el acceso será libre y gratuito, con el objetivo de favorecer la visita de vecinos, turistas y escuelas de la región.

    Museo Municipal

    Historia de Pergamino

    En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 16:30 a 20:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.

    Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]

    Jorge Sharry, en una de sus últimas presentaciones sobre el escenario que fue su casa durante casi seis décadas.
    Cultura y espectáculos

    Falleció Jorge Sharry, el hombre que hizo del teatro una forma de abrazar la vida

    Por Néstor Suárez

