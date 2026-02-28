Milei ya piensa en cambios electorales para apuntalar su reelección en 2027

El presidente Javier Milei abrirá este domingo el período de sesiones ordinarias del Congreso con un discurso centrado en la economía, pero con la mirada puesta más allá del corto plazo. En la Casa Rosada ya proyectan el escenario de 2027 y evalúan reformas electorales que podrían incidir directamente en una eventual reelección .

Ante la Asamblea Legislativa, el mandatario hará hincapié en la desaceleración de la inflación —que cerró 2025 en 31,5%—, la acumulación de reservas y la continuidad del programa económico que ejecuta el ministro Luis Caputo.

Desde el oficialismo anticipan que el mensaje buscará consolidar la idea de estabilidad tras el ajuste y reafirmar un esquema que consideran inamovible: dólar bajo, tasas altas, refuerzo del Banco Central mediante compras de divisas, recorte de subsidios y apertura de importaciones para contener precios.

El mensaje al sector privado será directo: no habrá marcha atrás en el rumbo. La competencia por precio y calidad será la regla, sin políticas sectoriales de protección.

Reformas aprobadas y nuevo paquete legislativo

Milei llega a la apertura del año parlamentario tras un período de sesiones extraordinarias que permitió aprobar la reforma laboral, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, la Ley Penal Juvenil y la modificación de la ley de glaciares, pendiente de ratificación en Diputados.

En el oficialismo destacan ese resultado como muestra de capacidad de gestión y articulación política. La reforma laboral será publicada en los próximos días y se aplicará tanto a contratos nuevos como vigentes. La CGT anticipó que impugnará la norma en la Justicia, pero el Gobierno confía en la solidez jurídica del texto.

En su discurso, el Presidente anunciaría además un megaproyecto de reformas legislativas para profundizar el programa de transformación estructural.

La mirada puesta en 2027

Más allá de la coyuntura económica, en el entorno presidencial ya analizan cambios en el sistema electoral. Entre las alternativas que se evalúan figura la derogación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), bajo el argumento de reducir el costo fiscal.

También se estudia ampliar el financiamiento privado de los partidos políticos, reduciendo el peso del financiamiento público. Para el oficialismo, se trata de una modernización del sistema; para la oposición, podría alterar las reglas de competencia en un escenario donde las primarias resultan clave para ordenar liderazgos.

Con una oposición fragmentada y sin conducción unificada, el Gobierno considera que el momento político es favorable para avanzar en modificaciones estructurales. La apertura de sesiones no solo marcará el inicio del año legislativo, sino también el comienzo de un debate que podría redefinir el escenario electoral hacia 2027.