sábado 28 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Milei ya piensa en cambios electorales para apuntalar su reelección en 2027

    El Presidente abrirá las sesiones ordinarias con foco en la economía y analiza reformas como la eliminación de las PASO y cambios en el financiamiento político.

    28 de febrero de 2026 - 10:03
    Javier Milei

    Javier Milei

    LAOPINION

    El presidente Javier Milei abrirá este domingo el período de sesiones ordinarias del Congreso con un discurso centrado en la economía, pero con la mirada puesta más allá del corto plazo. En la Casa Rosada ya proyectan el escenario de 2027 y evalúan reformas electorales que podrían incidir directamente en una eventual reelección.

    Lee además
    Axel Kicillof en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires

    Axel Kicillof y su apertura de sesiones: La Provincia frente a su propio laberinto electoral

    Economía como eje del discurso

    Ante la Asamblea Legislativa, el mandatario hará hincapié en la desaceleración de la inflación —que cerró 2025 en 31,5%—, la acumulación de reservas y la continuidad del programa económico que ejecuta el ministro Luis Caputo.

    Desde el oficialismo anticipan que el mensaje buscará consolidar la idea de estabilidad tras el ajuste y reafirmar un esquema que consideran inamovible: dólar bajo, tasas altas, refuerzo del Banco Central mediante compras de divisas, recorte de subsidios y apertura de importaciones para contener precios.

    El mensaje al sector privado será directo: no habrá marcha atrás en el rumbo. La competencia por precio y calidad será la regla, sin políticas sectoriales de protección.

    Reformas aprobadas y nuevo paquete legislativo

    Milei llega a la apertura del año parlamentario tras un período de sesiones extraordinarias que permitió aprobar la reforma laboral, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, la Ley Penal Juvenil y la modificación de la ley de glaciares, pendiente de ratificación en Diputados.

    En el oficialismo destacan ese resultado como muestra de capacidad de gestión y articulación política. La reforma laboral será publicada en los próximos días y se aplicará tanto a contratos nuevos como vigentes. La CGT anticipó que impugnará la norma en la Justicia, pero el Gobierno confía en la solidez jurídica del texto.

    En su discurso, el Presidente anunciaría además un megaproyecto de reformas legislativas para profundizar el programa de transformación estructural.

    La mirada puesta en 2027

    Más allá de la coyuntura económica, en el entorno presidencial ya analizan cambios en el sistema electoral. Entre las alternativas que se evalúan figura la derogación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), bajo el argumento de reducir el costo fiscal.

    También se estudia ampliar el financiamiento privado de los partidos políticos, reduciendo el peso del financiamiento público. Para el oficialismo, se trata de una modernización del sistema; para la oposición, podría alterar las reglas de competencia en un escenario donde las primarias resultan clave para ordenar liderazgos.

    Con una oposición fragmentada y sin conducción unificada, el Gobierno considera que el momento político es favorable para avanzar en modificaciones estructurales. La apertura de sesiones no solo marcará el inicio del año legislativo, sino también el comienzo de un debate que podría redefinir el escenario electoral hacia 2027.

    Temas
    Seguí leyendo

    Axel Kicillof y su apertura de sesiones: La Provincia frente a su propio laberinto electoral

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Axel Kicillof en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires

    Axel Kicillof y su apertura de sesiones: La Provincia frente a su propio laberinto electoral

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El plantel Rojinegro continuó sumando minutos de fútbol rumbo al inicio del Torneo Federal A.

    Douglas cerró la semana con una goleada en Monte Maíz

    Por Fernando Bongiovanni
    La propuesta consiste en habilitar el paso vehicular en la Plaza 25 de Mayo, a la altura de calle Pinto, atravesando la plaza y rodeando el monumento, sin intervenirlo.

    Nueva dinámica urbana en el centro pergaminense: cambios en la Peatonal y en la Plaza 25 de Mayo

    Iván Viscovich junto a los kartings con los que afrontará su temporada 2026 en dos frentes.

    Iván Viscovich presentó sus kartings y va por un 2026 con doble desafío

    El gobernador Maximiliano Pullaro destacó que AgroActiva se realice en Santa Fe.

    AgroActiva 2026 edición Banco Nación se lanzó en Buenos Aires

    Jerónimo Costanzi, Patricio Munilla, Matías Venece referentes de DONMARIO.

    DONMARIO: La nueva generación de soja ya pisa fuerte en el campo