sábado 28 de febrero de 2026
    • Cómo organizar la alimentación para el inicio de las clases, según una nutricionista

    Por qué una buena planificación impacta en el neurodesarrollo y la inmunidad; qué nutrientes no pueden faltar; ideas simples para viandas y desayunos.

    28 de febrero de 2026 - 10:01
    Los especialistas en nutrición afirman que la comida cumple un rol directo en el aprendizaje de los chicos.

    Los especialistas en nutrición afirman que la comida cumple un rol directo en el aprendizaje de los chicos.

    SHUTTERSTOCK.
    Para el inicio de clases, es importante que las viandas escolares sean equilibradas, prácticas y atractivas.&nbsp;

    Para el inicio de clases, es importante que las viandas escolares sean equilibradas, prácticas y atractivas. 

    SHUTTERSTOCK.

    Con el comienzo de las clases, las familias vuelven a reorganizar horarios, mochilas y también un aspecto clave: la alimentación diaria. No se trata solo de qué mandar en la vianda, sino de cómo sostener energía, concentración y defensas durante jornadas largas.

    La nutricionista Fiorella Vitelli remarcó que la comida cumple un rol directo en el aprendizaje: “Impacta en el neurodesarrollo, en la inmunidad y en la gestión emocional”. Según explicó, si los chicos reciben los nutrientes que necesitan, pueden mantener energía estable y “absorber el conocimiento para potenciar su crecimiento”.

    Qué nutrientes no pueden faltar en la vianda

    Vitelli señaló que tanto en el desayuno como en los snacks o el almuerzo es importante incluir grasas saludables. Entre las opciones mencionó aceitunas, palta, aceite de oliva y frutos secos -cuando ya pueden consumirlos-, además de pastas como la de maní.

    “El huevo tiene proteína y grasas, por eso es importante consumirlo”, agregó, como ejemplo de un alimento completo y accesible para armar viandas rápidas.

    Desayuno: no obligar, pero sí negociar

    La especialista aclaró que no siempre es necesario forzar el desayuno: “Para mí, no hay que obligar a nadie a desayunar si no tiene apetito”. Sin embargo, distinguió entre falta real de hambre y rechazo a lo saludable para pedir productos ultraprocesados.

    “Es diferente si te dice que no tiene hambre de lo que le estás dando y te pide galletitas”, advirtió.

    Viandas prácticas y comidas que diviertan

    Vitelli propuso pensar en platos simples, pero atractivos para los chicos:

    • Huevos revueltos
    • Pinchos con tomate y queso
    • Bastones de pollo rebozados caseros
    • Postres saludables como banana con pasta de maní y chocolate

    También recomendó involucrarlos en la cocina: “Que batan sus huevos para el omelette y preparen sus viandas”.

    El rol de los límites antes de la adolescencia

    La nutricionista recordó que los chicos recién logran regularse mejor a partir de los 13 años. Antes, “los adultos tenemos que poner límites sanos”. Por eso, insistió en “elegir batallas”, negociar y construir acuerdos familiares, incluso en contextos sociales como cumpleaños o reuniones.

    Sobre este punto, Vitelli fue tajante con ciertos productos: “La gaseosa no hay que ni empezarla: cuanto más podamos postergarlo es mejor”. También alertó sobre el efecto adictivo de algunos snacks: “Si tenés galletitas en casa, no tiene sentido decir que no coma”.

    Una guía simple: los seis grupos de alimentos

    Para organizar compras y viandas, la especialista recomendó pensar en una base equilibrada:

    • Frutas y verduras de estación
    • Cereales integrales y carbohidratos de calidad (batata, papa, boniato)
    • Legumbres
    • Proteínas animales (carne, pollo, pescado)
    • Grasas naturales saludables
    • Agua como bebida principal

    Con estos grupos, aseguró, se pueden armar “platos sencillos y divertidos” que acompañen el inicio del ciclo lectivo con más salud y energía.

    Fuente: La Nación.

