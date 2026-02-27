viernes 27 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura

    Graffiti Camp Patagonia: el arte urbano se traslada al paisaje del sur

    El 2 y 3 de marzo, Dina Huapi será sede de Graffiti Camp Patagonia que reunirá a cinco referentes del graffiti argentino en un formato íntimo y colaborativo.

    27 de febrero de 2026 - 17:31
    Graffiti Camp Patagonia: Referentes del graffiti Argentino se juntan hacer arte en frente al lago Nahuel Huapi

    Graffiti Camp Patagonia: Referentes del graffiti Argentino se juntan hacer arte en frente al lago Nahuel Huapi

    Graffiti Camp Patagonia

    En el sur de la Patagonia nace una propuesta que busca correrse del formato tradicional de festivales urbanos. Los días 2 y 3 de marzo se realizará el Graffiti Camp Patagonia, un encuentro invitacional que reunirá a cinco artistas activos de la escena del graffiti argentino en un entorno natural poco habitual para este tipo de experiencias.

    Lee además
    Jorge Sharry, en una de sus últimas presentaciones sobre el escenario que fue su casa durante casi seis décadas.
    Cultura y espectáculos

    Falleció Jorge Sharry, el hombre que hizo del teatro una forma de abrazar la vida
    Este sábado vuelven a presentarse Marcela Sánchez y Luciana Lucero con el espectáculo Zamba y Arrabal.
    Cultura y espectáculos

    Música, cine, teatro y carnaval: la cartelera completa del fin de semana en Pergamino

    La convocatoria reúne a artistas como Cabe (Powerline), Ciler, Ice, Nerf y Mocha entre otros, todos perfiles con recorridos distintos pero atravesados por una práctica sostenida dentro de la cultura graffiti. La propuesta no se plantea como competencia ni como exhibición abierta, sino como un espacio de producción, convivencia e intercambio entre artistas.

    Graffiti Camp Patagonia en Dina Huapi

    El camp se desarrollará en Dina Huapi, frente al lago Nahuel Huapi, donde el paisaje deja de ser un simple fondo para convertirse en parte del proceso creativo. Durante dos jornadas, los participantes compartirán instancias de pintura, registro y trabajo colectivo en un formato de escala cuidada.

    Dentro de la convocatoria, Cabe Powerline, aporta una trayectoria marcada por la constancia en la práctica del graffiti y la construcción de estilo propio dentro del circuito local. Su participación funciona como uno de los ejes de esta primera edición.

    Desde un cruce entre gráfica urbana y otros soportes aparece Ciler, cuyo recorrido amplía los límites tradicionales del graffiti manteniendo una identidad visual reconocible.

    Por su parte, Ice y Nerf representan la energía directa del writing contemporáneo, con una presencia activa en calle y una lectura fresca del movimiento. La inclusión de Mocha suma una voz en crecimiento dentro de la escena, reforzando el carácter generacional diverso del encuentro.

    Uno de los rasgos distintivos del Graffiti Camp Patagonia es su ubicación. Lejos del cemento urbano, el encuentro se instala en el entorno natural de Dina Huapi, apostando a que el paisaje patagónico dialogue con el proceso pictórico.

    La organización —impulsada por We Represent Art— plantea el camp como una experiencia de producción real más que como un evento de exhibición. La intención es recuperar el tiempo de trabajo compartido, la conversación entre pares y la construcción colectiva.

    Durante el encuentro se realizará además una intervención especial sobre un soporte histórico que, por el momento, se mantiene en reserva como parte del espíritu del camp.

    El Graffiti Camp Patagonia cuenta con el acompañamiento de Chezclo en el área gastronómica, asegurando la cobertura de comidas durante las jornadas de trabajo.

    La iniciativa suma además el apoyo de ORGN y King onf Art en indumentaria, junto con Kuwait y Powerline shop en provisión de pintura, aliados que se integran a esta primera edición acompañando el desarrollo del encuentro.

    Con esta primera edición, Graffiti Camp Patagonia abre una geografía distinta para el desarrollo del Arte - Graffiti en el sur argentino.

    Temas
    Seguí leyendo

    Falleció Jorge Sharry, el hombre que hizo del teatro una forma de abrazar la vida

    Música, cine, teatro y carnaval: la cartelera completa del fin de semana en Pergamino

    Crear también es resistir la urgencia: convocatoria abierta a artistas de Centro Cultural Registrarte

    Arte y Memoria: convocan a crear una obra colectiva a 50 años del golpe de Estado

    El Coro Femenino Pergamino abre su temporada 2026 y convoca a nuevas voces

    Más de 200 vecinos disfrutaron con Para Anormales en una noche de teatro y reflexión

    Wardeh Al Lubnan representará a Pergamino en un festival internacional en Brasil

    Angel Ricardo Juárez fue recordado en la VI Bienal Internacional de Arte Contemporáneo

    Puentes de papel, un taller para docentes de nivel inicial, bibliotecarios y libreros

    El Socorro y Urquiza se preparan para vivir una gran noche de Carnaval

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    A partir de la captura del hampón es que se desplegaron desde la Policía a diferentes objetivos en allanamientos donde secuestraron elementos de interés para la causa.

    Un viejo hampón, con graves antecedentes, cayó aprehendido involucrado en el robo a un productor agropecuario

    Por Alfonso Godoy
    Este viernes se pondrá en marcha el Torneo Apertura. La jornada se abrirá con el duelo que protagonizarán Conesa y Belgrano a las 20:00, realizándose la inauguración del campeonato que lleva el nombre de “Jorge Piaggio”.

    San Nicolás: Arranca el Torneo Apertura "Jorge Piaggio" y vuelve la pasión del fútbol local

    La zarateña Delfina Rodríguez Halseut fue convocada en la disciplina SUP (stand up paddle) un deporte que se practica con tabla y remo en mano en agua plana y mar para representar a la Argentina en los Juegos Suramericanos de la Juventud ODESUR 2026

    Zárate tendrá representante en los Juegos Suramericanos ODESUR 2026 con Delfina Rodríguez Halseut

    Graffiti Camp Patagonia: Referentes del graffiti Argentino se juntan hacer arte en frente al lago Nahuel Huapi
    Cultura

    Graffiti Camp Patagonia: el arte urbano se traslada al paisaje del sur

    El próximo 8 de marzo de 2026 se cumplirán 50 años del atentado ocurrido en la Fábrica Fiplasto, un hecho que conmocionó profundamente a la comunidad y dejó una huella imborrable en la historia local.

    Ramallo recordará a las víctimas del atentado en Fiplasto a 50 años del histórico ataque