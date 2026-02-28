sábado 28 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra Irán y la región entra en máxima tensión

    Se reportaron explosiones en varias ciudades iraníes. Teherán respondió con misiles y varios países cerraron su espacio aéreo.

    28 de febrero de 2026 - 09:56
    Explosión de un misil en la Bahia de Haifa

    Explosión de un misil en la Bahia de Haifa

    Leo Correa - AP

    Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque contra Irán en lo que las autoridades israelíes definieron como una ofensiva “preventiva” para neutralizar amenazas estratégicas. La operación fue confirmada por el Ministerio de Defensa israelí y por el presidente estadounidense Donald Trump, mientras medios iraníes informaban sobre fuertes explosiones en Teherán y otras ciudades.

    Lee además
    La joven nicoleña, de 23 años, fue seleccionada para un programa internacional de entrenamiento aeroespacial que se desarrollará en Estados Unidos en abril de 2026.

    Abril Demasi, la joven de San Nicolás elegida para un programa aeroespacial en Estados Unidos
    Con la pasión y el orgullo de sus raíces sirio-libanesas, Wardeh Al Lubnan se prepara para llevar el nombre de Pergamino a Brasil.
    Cultura y espectáculos

    Wardeh Al Lubnan representará a Pergamino en un festival internacional en Brasil

    El primer ataque se produjo en la capital iraní, cerca de oficinas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Posteriormente se registraron explosiones en Qom, Isfahán, Kermanshah y Karaj, según reportes de medios estatales.

    Confirmación oficial y advertencias de Trump

    El presidente Donald Trump confirmó la participación de Estados Unidos en lo que describió como “importantes operaciones de combate”. En un mensaje difundido en redes sociales, aseguró que el objetivo es “destruir sus misiles y arrasar su industria misilística” y sostuvo que la ofensiva busca neutralizar lo que considera una amenaza derivada del programa nuclear iraní.

    Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que la operación apunta a “eliminar la amenaza existencial que representa el régimen terrorista de Irán”. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) emitieron una alerta nacional instando a la población a permanecer cerca de espacios protegidos ante posibles represalias.

    Respuesta iraní y expansión del conflicto

    Horas después del ataque inicial, el ejército israelí informó que detectó el lanzamiento de misiles desde Irán hacia territorio israelí. En paralelo, se registraron explosiones en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), Qatar y Bahréin, donde existen bases militares estadounidenses.

    Las autoridades de Bahréin confirmaron que instalaciones vinculadas a la V Flota de Estados Unidos fueron alcanzadas por misiles. También se reportaron explosiones en Qatar, donde se encuentra la mayor base militar estadounidense en Medio Oriente.

    El intercambio elevó el nivel de alerta en toda la región y profundizó el temor a una escalada de mayores proporciones.

    Espacio aéreo cerrado y vuelos cancelados

    Irán, Israel e Irak cerraron su espacio aéreo, mientras que Emiratos Árabes Unidos dispuso un cierre parcial y temporal como medida preventiva. Kuwait y Qatar suspendieron vuelos.

    Varias aerolíneas internacionales cancelaron sus operaciones hacia Medio Oriente. El grupo Lufthansa suspendió conexiones con Tel Aviv, Beirut, Ammán, Erbil y Teherán. Air France, British Airways, Swiss, Norwegian y Air India adoptaron medidas similares ante el deterioro de la seguridad regional.

    La tensión se produce en un contexto de creciente confrontación por el programa nuclear iraní y tras semanas de advertencias cruzadas entre Washington y Teherán.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/whitehouse/status/2027654336138924410?s=46&partner=&hide_thread=false
    Temas
    Seguí leyendo

    Abril Demasi, la joven de San Nicolás elegida para un programa aeroespacial en Estados Unidos

    Wardeh Al Lubnan representará a Pergamino en un festival internacional en Brasil

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El plantel Rojinegro continuó sumando minutos de fútbol rumbo al inicio del Torneo Federal A.

    Douglas cerró la semana con una goleada en Monte Maíz

    Por Fernando Bongiovanni
    La propuesta consiste en habilitar el paso vehicular en la Plaza 25 de Mayo, a la altura de calle Pinto, atravesando la plaza y rodeando el monumento, sin intervenirlo.

    Nueva dinámica urbana en el centro pergaminense: cambios en la Peatonal y en la Plaza 25 de Mayo

    Iván Viscovich junto a los kartings con los que afrontará su temporada 2026 en dos frentes.

    Iván Viscovich presentó sus kartings y va por un 2026 con doble desafío

    El gobernador Maximiliano Pullaro destacó que AgroActiva se realice en Santa Fe.

    AgroActiva 2026 edición Banco Nación se lanzó en Buenos Aires

    Jerónimo Costanzi, Patricio Munilla, Matías Venece referentes de DONMARIO.

    DONMARIO: La nueva generación de soja ya pisa fuerte en el campo