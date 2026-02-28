Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra Irán y la región entra en máxima tensión

Explosión de un misil en la Bahia de Haifa

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque contra Irán en lo que las autoridades israelíes definieron como una ofensiva “preventiva” para neutralizar amenazas estratégicas. La operación fue confirmada por el Ministerio de Defensa israelí y por el presidente estadounidense Donald Trump , mientras medios iraníes informaban sobre fuertes explosiones en Teherán y otras ciudades.

El primer ataque se produjo en la capital iraní, cerca de oficinas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Posteriormente se registraron explosiones en Qom, Isfahán, Kermanshah y Karaj, según reportes de medios estatales.

El presidente Donald Trump confirmó la participación de Estados Unidos en lo que describió como “importantes operaciones de combate”. En un mensaje difundido en redes sociales, aseguró que el objetivo es “destruir sus misiles y arrasar su industria misilística” y sostuvo que la ofensiva busca neutralizar lo que considera una amenaza derivada del programa nuclear iraní.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que la operación apunta a “eliminar la amenaza existencial que representa el régimen terrorista de Irán”. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) emitieron una alerta nacional instando a la población a permanecer cerca de espacios protegidos ante posibles represalias.

Respuesta iraní y expansión del conflicto

Horas después del ataque inicial, el ejército israelí informó que detectó el lanzamiento de misiles desde Irán hacia territorio israelí. En paralelo, se registraron explosiones en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), Qatar y Bahréin, donde existen bases militares estadounidenses.

Las autoridades de Bahréin confirmaron que instalaciones vinculadas a la V Flota de Estados Unidos fueron alcanzadas por misiles. También se reportaron explosiones en Qatar, donde se encuentra la mayor base militar estadounidense en Medio Oriente.

El intercambio elevó el nivel de alerta en toda la región y profundizó el temor a una escalada de mayores proporciones.

Espacio aéreo cerrado y vuelos cancelados

Irán, Israel e Irak cerraron su espacio aéreo, mientras que Emiratos Árabes Unidos dispuso un cierre parcial y temporal como medida preventiva. Kuwait y Qatar suspendieron vuelos.

Varias aerolíneas internacionales cancelaron sus operaciones hacia Medio Oriente. El grupo Lufthansa suspendió conexiones con Tel Aviv, Beirut, Ammán, Erbil y Teherán. Air France, British Airways, Swiss, Norwegian y Air India adoptaron medidas similares ante el deterioro de la seguridad regional.

La tensión se produce en un contexto de creciente confrontación por el programa nuclear iraní y tras semanas de advertencias cruzadas entre Washington y Teherán.