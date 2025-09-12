Una noche de trova, poesía y canciones en el Centro Cultural Registrarte

Federico Caciani, Diego Palavecino y Alejandro Gómez Monzón este viernes en el Centro Cultural Registrarte. LA TROVA (CONTRA) PAMPEANA

Este viernes a las 21:00, en Centro Cultural Registrarte(Sarratea 221) será sede de un encuentro singular entre música y poesía: La Trova (contra) Pampeana, con la participación de los artistas locales Federico Caciani, Diego Palavecino y Alejandro Gómez Monzón. A ellos se suman como invitadas especiales Morena Langoni y Gale Anzotegui, aportando nuevas voces a este cruce de estéticas y sensibilidades.

El valor de la entrada es de $6.000 anticipada y $8.000 en puerta, y se pueden reservar al 2478 512382 (Alejandro Monzón). Habrá servicio de bufet disponible para quienes asistan.

La Trova (contra) Pampeana en Centro Cultural Registrarte Hace un tiempo, Caciani, Palavecino y Gómez Monzón comenzaron a compartir canciones y poemas propios, en un ejercicio de diálogo creativo que fue tomando forma hasta dar lugar a esta propuesta. Sobre el espíritu del proyecto, los artistas explican: “Lo trovadoresco debe buscarse menos en una ligazón estricta al trovador medieval, que en antecedentes como la Bossa Nova o la Nueva Trova Cubana, los cuales, siendo o no movimientos formales, se vieron unidos por impulsos éticos y, sobre todo, estéticos”.

Asimismo, el nombre del ciclo incluye una clave conceptual que remite a cierta actitud crítica: “La idea (cortazariana) de ‘contra’ está dada porque esta Trova, en cierta forma, remite a este interior (urbano y rural) bonaerense, pero busca eludir toda clase de esencialismos, esos que funcionan más como límites que como orillas compositivas”.

La Trova (contra) Pampeana propone una experiencia donde la canción y la palabra no solo expresan sino también interpelan. Un espacio donde la música y la poesía se encuentran para pensar y sentir.

